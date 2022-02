Ak by sa do konfliktu na Ukrajine zapojilo NATO, pre Rusko aj pre celú Európu by bol takýto krok zničujúci

Agresia režimu ruského prezidenta Vladimira Putina nebude smerovaná na členské štáty Európskej únie (EÚ) alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Agresívna politika na štáty mimo NATO

Útok Ruska na členský štát NATO by totiž zatiahol do vojny aj štáty z ostatných kútov sveta, a to by už malo charakteristiky svetového konfliktu.

Myslí si to politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý to uviedol pre agentúru SITA s tým, že Putinov režim k takémuto kroku nepristúpi, pretože o to nemá žiaden záujem.

„NATO je stále najväčšou vojenskou silou a pre Rusko by bol takýto krok zničujúci. Potrebné je dodať, že aj pre celú Európu. Z rovnakého dôvodu NATO nevyslalo a nevyšle na Ukrajinu vojská Aliancie. Ak bude Rusko v agresívnej politike pokračovať, tak to bude do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi NATO a nie sú súčasťou kolektívnej obrany. Spomeniem napríklad Moldavsko. Článok 5 Severoatlantickej zmluvy je tak aktuálne nie len najväčšou zárukou našej obrany, ale aj ochrany pred konfliktom svetových rozmerov,“ vysvetlil Eštok.