Ak by sa ministerstvo spravodlivosti neospravedlnilo Haščákovi, obrátil by sa podľa Dostála na súd

Odchádzajúci štátny tajomník Ondrej Dostál počas tlačovej konferencie vysvetlil ospravedlnenie MS SR Jaroslavovi Haščákovi.

„Ospravedlnili sme sa za dve konkrétne rozhodnutia, za uznesenie o vznesení obvinenia a o vzatí do väzby. Pán Haščák požadoval, ako má konkrétne ospravedlnenie vyzerať, čo v ňom všetko má byť, v tomto sme mu nevyhoveli a poskytli sme mu ospravedlnenie úplne štandardnou formou. Keby sme ospravedlnenie neposkytli, obrátil by sa pravdepodobne na súd,“ uviedol Dostál.

Ospravedlnenie Haščákovi

Haščákovi sa ospravedlnilo ministerstvo spravodlivosti ešte pod vedením ministerky Márie Kolíkovej (nom. SaS) a podpísal ho štátny tajomník rezortu Ondrej Dostál. Podľa Dostála by bolo alibistické nechať ospravedlnenie na nových štátnych tajomníkov, resp. vedenie rezortu spravodlivosti, keďže na tom pracovali už dlhšie a všetky podklady mali pripravené.

Štát sa ospravedlnil podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi za nezákonné rozhodnutia a postupy vyšetrovateľky Národnej kriminálnej agentúry, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a sudkyne Špecializovaného trestného súdu, na základe ktorých bol zadržaný, obvinený a vzatý do väzby.

Poučenie štátnych orgánov

„Ospravedlnenie štátu prijímam. Bol by som rád, ak by sa z môjho prípadu štátne orgány poučili a v budúcnosti sa vyvarovali stíhaniu kohokoľvek bez toho, aby na to existoval reálny zákonný dôvod,“ povedal Haščák.

Haščákov právny zástupca Peter Kubina doplnil, že týmto rozhodnutím ministerstvo ušetrilo štátu nemalé finančné prostriedky, ktoré by na konci dňa boli Haščákovi priznané. „Ospravedlnenie je zároveň absolútnym minimom, čo by štát mal urobiť automaticky v prípade každého nezákonného trestného stíhania,“ doplnil Kubina.