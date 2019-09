Ak by sa Most-Híd a SMK spojili, nebol by priestor pre ďalšie maďarské strany, vraví Sólymos

Ak by sa Most-Híd a Strana maďarskej komunity (SMK) spojili, nebola by tu podľa ministra životného prostredia a podpredsedu strany Most-Híd Lászlóa Sólymosa žiadna ďalšia relevantná maďarská politická strana, ktorá by sa mohla uchádzať o hlasy maďarskej menšiny.

Výsledok nedohody

Ako povedal na sobotňajšom sneme médiám, „to, že pred voľbami do Národnej rady SR bude kandidovať minimálne šesť maďarských politických strán, je výsledok toho, že sa strany Most-Híd a SMK nevedeli dohodnúť na vytvorení predvolebnej koalície. S touto koalíciou by sme tento priestor úplne vyplnili my. Žiaľ, dohoda nevznikla, takže ten priestor využívajú ďalší a vznikajú nové strany. Ako to však nakoniec dopadne, teraz ešte nevieme“.

Podľa Sólymosa by mal byť Béla Bugár aj naďalej lídrom volebnej kandidátky, keďže je to v súčasnosti najpopulárnejší politik strany.

Strana Most-Híd na sobotňajšom sneme hodnotí desať rokov svojho pôsobenia v politike, výsledky vo vláde a programové priority do najbližších parlamentných volieb.

Sólymos končí

Minister životného prostredia László Sólymos sa na sneme vzdá funkcie podpredsedu a ďalších straníckych funkcií.

Ako minister v piatok informoval „pre Most-Híd budú najbližšie parlamentné voľby kľúčové. Nastupuje mladá generácia voličov a chce mladú generáciu politikov. Vzdávam sa miesta podpredsedu strany práve preto, aby dostali priestor mladí šikovní ľudia, ideálne so skúsenosťami z regiónov. Som si istý, že práve oni dodajú do kampane novú energiu a plné nasadenie“.

Sólymos zároveň pripomenul, že zo strany neodchádza a na kampani sa zúčastní. „Budeme sa v nej venovať zeleným témam a ďalším krokom v ochrane životného prostredia,“ dodal.