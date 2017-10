Ak chce spotrebiteľ podľa Matečnej lacnejší tovar, môže ho mať, ale nech je to označené

BRATISLAVA 15. októbra (WebNoviny.sk) – Odpovedať na otázku, dokedy sa vyrieši otázka dvojakej kvality potravín, je veľmi ťažké. Zhodujú sa na tom ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) i jej predchodca Zsolt Simon.

Ako Matečná informovala, na piatkovom summite k dvojakej kvalite potravín v Bratislave sa stanovila lehota dvoch rokov, ale to je podľa nej optimistický odhad. Simon hovorí o siedmich rokoch, čo je podľa neho bruselský cyklus.

Aj drogéria a stavebný materiál

Ministerka zároveň pripomenula, že hoci sa začali riešiť potraviny, tento problém sa týka aj drogérie či stavebných materiálov. O tejto téme hovorili v relácii O 5 minút 12 na RTVS, pričom reláciu nahrávali v piatok po summite.

Matečná a Simon hovorili aj o tom, či kvalitnejšie potraviny budú zároveň aj drahšie. Matečná argumentovala skúsenosťou z Českej republiky, kde sa predával ananás v konzerve so sladenou vodou a nie šťavou z ananása.

Konzerva ananásu so sladkou vodou bol drahšia ako tá so šťavou, takže nevidí súvis s tým, aby kvalitnejšie potraviny, ktoré sú teraz v zahraničí lacnejšie, boli ešte drahšie.

Domáca legislatíva

Simon vysvetľoval, že cenu ovplyvňuje viacero faktorov, napríklad DPH, cena za recykláciu obalu, ceny energií. „Ak chce spotrebiteľ lacnejší tovar, nech ho má, ale nech je to označené,“ povedala Matečná o lacnejších ale nekvalitnejších výrobkoch.

Ako viackrát zopakovala, buď nech je jednotná receptúra, alebo nech je jasne napísané na obale, že ide o iný výrobok.

Označenie výrobkov

Hostia v relácii pripustili, že určité veci by Slovensko vedelo vyriešiť aj cez domácu legislatívu, ktorú by ale musel v konečnom dôsledku posúdiť Brusel. Preto je podľa exministra lepšie, keď sa tento proces začne priamo v Komisii. Takto to podľa neho bude rýchlejšie, aj transparentnejšie.

Simon zdôraznil, že riešenie tejto otázky je veľmi komplexné a túto problematiku prirovnal k autám. „Stane sa, že zvonku máte dve rovnaké autá, ale vnútri sú úplne iné. Ale práve preto sú označené, že jedno je v základnej výbave, druhé v luxusnej,“ uviedol príklad Simon.

Matečná súhlasila a zopakovala, že buď sa zjednotí recept, alebo zmení obal. „Vy veríte značke, priláka vás obal. Máte za to, že je tam 70 – 80 percent džúsu, nie extrakt,“ uviedla šéfka rezortu.

Obaja sa zhodli aj na tom, že jedno z opatrení, ktoré môže na výrobcov zabrať, sú tzv. tabule hanby. Matečná totiž informovala, že na internete chcú zverejňovať výrobky, ktoré majú dvojakú kvalitu.

Podľa Simona možno viac ako legislatíva pomôže informovanosť a vyzval spotrebiteľov, nech nahlasujú výrobky, ktoré majú na Slovensku nižšiu kvalitu ako v zahraničí.