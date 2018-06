Ak chce vláda českého premiéra Babiša dostať dôveru, musí splniť komunistom ďalšie podmienky

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) si dáva ďalšie podmienky, aby vôbec zvážila toleranciu vlády Andreja Babiša.

Zákon o celoštátnom referende

Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, komunisti sa v piatok uzniesli, že okrem splnenia siedmich základných programových bodov, musia od vlády dostať záruku, že sa bude usilovať o zákon o celoštátnom referende a nebude navyšovať účasť Česka v zahraničných vojenských misiách bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN. Ich priority by pritom mala vláda predložiť najneskôr šesť mesiacov pred koncom volebného obdobia.

Dohoda s hnutím ANO stojí podľa predsedu KSČM Vojtěcha Filipa na princípe jednorazovej podpory vzniku menšinového kabinetu.

„Potom na tolerancii v priebehu volebného obdobia s tým, že sedem programových priorít sa stáva súčasťou programového vyhlásenia. Priority bude predkladať vláda, poslanci KSČM budú mať právo predkladať ďalšie návrhy podľa svojho programu a vláda nebude zdržiavať rokovanie o týchto návrhoch,“ opísal Filip dohodu s ANO.

Výsledok referenda ČSSD

Definitívne rozhodnutie o tom, či vládu podporia tým, že komunistickí poslanci zahlasujú za dôveru alebo opustia sálu a znížia kvórum, dá komunistický ústredný výbor 30. júna. Ak by komunisti pri hlasovaní o dôvere odišli zo sály, ANO a ČSSD disponujú 93 hlasmi a všetky ostatné prítomné strany ich majú 92.

Sociálni demokrati v piatok popoludní oficiálne vyhlásia výsledok svojho referenda a potvrdia, že členovia ČSSD vo vnútrostraníckom referende súhlasili so vstupom do menšinovej vlády tolerovanej komunistami. Babiš by mal následne v nedeľu prezidentovi Milošovi Zemanovi do Lán priniesť zoznam kandidátov do vlády.