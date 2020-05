Ak chcú dohrať play-off NHL, hráči musia počítať s každodennými testami na Covid-19

Keď sa začne dohrávať táto sezóna v NHL, hokejisti musia rátať s každodennými testami na koronavírus. Okrem plánu na dokončenia ročníka 2019/2020 v upravenom formáte play-off s 24 tímami vedenie zámorskej profiligy informovalo aj o zdravotnom protokole, ktorý bude alfou aj omegou pre úspešné zavŕšenie sezóny.

Predbežne sa ráta s tým, že na hokejistoch vykonajú 25 000 – 30 000 testov. Hráči by mali byť prvýkrát otestovaní už pred začiatkom tréningových kempov, očakáva sa, že kluby to zabezpečia dvakrát týždenne. Informuje o tom oficiálny web NHL.

„Chceme, aby to bolo prísne a komplexné. Najmä vo štvrtej fáze uvoľňovania opatrení, keď sa už jednotlivé tímy budú nachádzať v dejiskách zápasov, kde sa bude sezóna dohrávať. Vtedy už bude mať vedenie NHL kontrolu nad všetkými zdravotnými protokolmi a výsledky testovania na dennej báze,“ vyhlásil zástupca komisára NHL Bill Daly a ďalej pokračoval: „Fungovať by to malo tak, že hokejista odovzdá vzorku večer pred zápasom a výsledok bude známy na druhý deň ráno. Teda ešte pred odchodom z hotela na zápas. Pozitívny hráč automaticky pôjde do karantény.“

Dôležité je upozornenie, že pozitívny test by neznamenal koniec pre celé mužstvo alebo zápasový program súťaže. „Jeden nakazený by nemal byť problém, ale väčšie ohnisko nákazy si už nemôžeme dovoliť. To by sa potom muselo riešiť iným spôsobom,“ dodal Daly.