Fico: Ak má EÚ problém, tak to, že slabo komunikuje úspechy

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Pokiaľ ide o vzťah Európskej únie s USA, po posledných prezidentských voľbách v USA nastala šanca pre Európu byť aktívnejšou a nečakať, ako sa USA rozhodne či dohodne s inými krajinami. Európa potrebuje otvorenú diskusiu a rešpektovať sa navzájom.

Ak máme problém, tak je to problém komunikovať pozitívne veci ako napríklad koniec roamingu. Pokiaľ ide o viacrýchlostnú Európu, Slovensko chce byť nielen aktívne v diskusii, ale byť v jadre EÚ. Nechceme ale, aby viac rýchlostí členské krajiny rozdeľovalo. Takisto treba pripomenúť, že aj keď ešte stále 28 premiérov a prezidentov niekoľko hodín rokuje, vždy prídu ku kompromisu a na niečom sa dohodnú.

Vyplýva to zo slov premiéra Roberta Fica na bezpečnostnej konferencii Globsec 2017 v paneli venovanému jednote EÚ, na ktorom sa zúčastnili aj predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý sa vrátil zo summitu G7 a premiér ČR Bohuslav Sobotka.

Tusk informoval o summite G7

Tusk hostí informoval o summite siedmich ekonomicky najvyspelejších krajín sveta. Ako priznal, je väčším optimistom, ako očakával. „Som si istý, že napriek určitým vyjadreniam, partneri v G7 sú zodpovednejší, než by mohli na prvý dojem byť,“ povedal s tým, že aj spoločné stanovisko dosiahli skôr, ako si myslel, že sa to podarí. Americký prezident

Donald Trump sa mal na summite vyjadriť k tomu, ako budú USA napĺňať klimatickú dohodu z Paríža, nechal si však ešte čas na rozhodnutie. Trump v kampani hovoril o tom, že Washington od Parížskej dohody odstúpi. „Môj dojem po tejto schôdzke je taký, že naša spolupráca EÚ-USA bude jednoduchšia, než sme po voľbách očakávali,“ dodal Tusk s tým, že Trump je podľa neho schopný, pripravený a odhodlaný zmeniť prvý, nie práve najlepší dojem.

Zmena v USA vytvára pre Úniu šancu

Podľa Fica zmena v USA vytvára pre Úniu šancu. „Vôbec by som nebol nervózny z vyjadrenia americkej administratívy, že EÚ by sa mala viac o seba starať. Je nás viac ako 500 miliónov. Nemôžeme sa spoliehať na to, čo povie USA, či sa dohodne s Ruskom či Čínou,“ vyhlásil Fico.

Fico na margo viacrýchlostnej EÚ pripomenul, že už teraz máme eurozónu a schengen, čiže viac rýchlostnú Európu. Informoval, že v pondelok bude telefonovať s novým francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a chce sa s ním zhovárať aj o francúzsko-nemeckom integračnom motore. Zopakoval, že Slovensko chce byť v jadre, ale ak sa nejaká partia rozhodne združovať, nemôže to rozbíjať celok.

Takisto pripomenul, že je proti otváraní základných zmlúv. Dosť priestoru na väčšiu integráciu vidí v mechanizme posilnenej spolupráce. Za nesprávne vy považoval, ak by sa Únia začala zaoberať sama sebou – inštitúciami, postami a tým, ktorá krajina čo získa. „Ani zďaleka nie som taký skeptický. Na summit príde ešte stále 28 premiérov s rozdielnymi názormi, z iných krajín, ale vždy sa vieme dohodnúť. Máme čo zlepšovať, ale nešiel by som do základov EÚ,“ povedal.

Byť euroskeptický sa nie vždy oplatí

Tusk upozornil na to, že byť euroskeptický sa nie vždy oplatí. Pripomenul, že aj neúspešná kandidátka na francúzsku prezidentku Marine Le Pen priznala, že jej euroskepticizmus prehral voľby. Dvojrýchlostná Európa podľa neho nie je hrozba, hrozba je, ak by každý išiel iným smerom. Dvojrýchlostná Európa už je realitou, a aj bude, dodal Tusk.

„Máme isté vlády, istých politikov, isté strany a médiá, ktoré spochybňujú podstatu EÚ. Podstata znamená – liberálna demokracia, sloboda, tolerancia, sloboda prejavu a presvedčenie, že potrebujeme solidaritu s inými krajinami,“ vysvetlil Tusk s tým, že neustály proces hľadania kompromisov je naše politické dedičstvo.

Český premiér Bohuslav Sobotka priznal, že je paradoxné, že iba 35 percent Čechov podporuje EÚ, pričom ČR z členstva stále ťaží vďaka eurofondom, majú nízku nezamestnanosť, využívajú voľný trh, prosperujú. Odôvodňuje to tým, že euroskupina nedávno bola v kríze pre problémy v Grécku a myslí si, že dôvera Čechov v EÚ mohla klesnúť aj po tom, ako videli nepripravenosť EÚ zareagovať na migračnú krízu. Ako dodal, diskusiu o viacrýchlostnej EÚ vnímajú, ale vidia v nej aj riziká. Aby bola ČR lepšie pripravená na euro, musia najprv zlepšiť verejný rozpočet a zvýšiť platy, vysvetlil český premiér.