Ak má polícia dôkazy proti konkrétnym sudcom, podľa ministra Gála má vzniesť obvinenie

Ak má polícia dostatočné množstvo dôkazov proti konkrétnym osobám, nech vznesie obvinenie a môžeme konať. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) s tým, že legislatíva je v tomto smere dostatočná.

„Rozumiem tomu, ak sa vedie trestné stíhanie vo veci, ak nevieme, kto trestný čin spáchal. V tomto prípade sa však hovorí o podozrení voči konkrétnym ľuďom. Nech vznesie polícia obvinenie a môžeme konať,“ povedal Gál na margo sudcov, ktorým polícia zaistila mobilné telefóny.

Tlak na jej rodinu

Medzi nimi bola aj už bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská. Tá obvinenia odmieta a tvrdí, že z pozície odišla preto, že bol vyvíjaný tlak na jej rodinu. Jankovská sa v stredu vracia do sudcovského talára a bude pôsobiť na trestnom úseku Krajského súdu v Bratislave.

„Od začiatku bolo zrejmé, že sa vráti k súdnictvu. Už dávnejšie som sa vyjadril, že mám s tým problém, teda s tým, že ľudia pôsobia ako sudcovia a zároveň sa angažujú v politike. Ak chce niekto súdiť, tak nech iba súdi,“ dodal Gál.

Minister osobne Jankovskej neprezentoval svoj názor o tom, že nesúhlasí, aby sa politici vrátili okamžite do talára. „Rozprávali sme sa veľmi rýchlo. Hneď mi oznámila, že sa vzdá funkcie a poprela medializované informácie, že by s niekým komunikovala, alebo niečo obdobné,“ doplnil.

Nevrhá dobré svetlo na justíciu

Podľa Gála obdobné prípady sudcov, ktorí sú podozriví z páchania trestnej činnosti, nevrhajú dobré svetlo na celú justíciu. Minister spomenul aj oblasti, v ktorých chce jeho rezort pridať.

„Jednoznačne je to problém pre justíciu, bohužiaľ máme viacero sudcov, ktorí porušili zákon. Musíme preto ešte viac otvoriť verejnosti rozhodovanie aj prijímanie ľudí. Je problémom napríklad aj to, že Súdna rada SR postupuje v prípade etických otázok sudcov trošku alibisticky. Ale to nie je v našej kompetencii, koniec koncov sudcovia majú vlastné stavovské organizácie,“ uzavrel Gál.

Štátnej tajomníčke Monike Jankovskej ešte vo štvrtok 22. augusta podvečer zadržali mobilný telefón v súvislosti s možnou komunikáciou s Marianom K. pomocou aplikácie Threema. Okrem Jankovskej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorom.

