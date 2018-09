Ak neprejde návrh ústavného zákona o dôchodkovom veku, Smer-SD aktívne podporí petíciu odborárov

BRATISLAVA 17. septembra (WebNoviny.sk) – Návrh ústavného zákona o zastropovaní dôchodkového veku by mal v najbližších dňoch prejsť do druhého čítania. Na pondelkovej tlačovej besede to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.

„Sme pomerne blízko k tomu, aby návrh ústavného zákona prešiel do druhého a tretieho čítania,“ povedal. Rokovania s inými stranami podľa neho naznačujú, že „obyčajná“ väčšina, ktorá je potrebná na posunutie návrhu do druhého čítania, je dosiahnuteľná. Oddialenie hlasovania o tomto bode až na septembrovú schôdzu parlamentu tak podľa Fica malo svoj zmysel.

Opozícia môže prispieť k zmenám

„Sme pripravení v druhom a treťom čítaní pristúpiť k pozmeňujúcim návrhom,“ povedal. Podľa neho môže ísť o také úpravy návrhu ústavného zákona, ktoré umožnia aj „inej časti opozície sa k návrhu pridať“. O návrhu ústavného zákona by podľa neho mohol parlament hlasovať už tento týždeň v utorok alebo v stredu.

Strop na vek odchodu do dôchodku by mal byť podľa Fica na úrovni 64 rokov, pričom ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa, by mali byť pri odchode do dôchodku zvýhodnené. „Treba sa iba rozprávať, ako by to malo celé vyzerať. Sú návrhy, že poďme dať žene pri každom dieťati bonus šesť mesiacov,“ povedal.

Žena, ktorá vychovala tri deti, by tak podľa Fica mala nárok na odchod do penzie v 62,5 roku. Slovenskej národnej strane Fico poďakoval za to, že návrh ústavného zákona podporujú. „Rešpektujem názor druhého koaličného partnera, Mostu-Híd, ktorý má na túto tému iný odborný názor,“ povedal. Fico pritom odmietol prezradiť, ktorá opozičná strana by mala návrh ústavného zákona počas hlasovania v prvom čítaní podporiť.

Téma hodná referenda

„Musíme byť pripravení na to, že návrh ústavného zákona neprejde,“ povedal šéf Smeru. Ak by návrh ústavného zákona v parlamente do druhého čítania neprešiel, strana Smer sa podľa Fica aktívne zapojí do petičnej akcie odborárov na vyhlásenie referenda o zastropovaní dôchodkového veku.

„Budeme žiadať a vysvetľovať našim voličom, aby sa tejto petičnej akcie zúčastnili a aby ju podporili,“ povedal Fico. Predseda strany Smer následne pred televíznymi kamerami pridal svoj podpis pod odborársku petíciu.

„Toto je téma hodná referenda,“ zdôraznil Fico. Upozornil na to, že odborári už vyzbierali vyše 135 tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o tejto téme. Prioritou Smeru je však schválenie ústavného zákona o zavedení stropu na dôchodkový vek.

Zavedenie stropu na dôchodkový vek Fico zdôvodňuje tým, že ľudia na Slovensku pracujú príliš často v noci a cez víkendy a ich zdravotný stav a podmienky, za akých pracujú, nie sú také ako vo vyspelých krajinách. Sociálna poisťovňa je pritom podľa Fica v dobrej finančnej kondícii a prvé náklady súvisiace so zastropovaním dôchodkového veku prídu až po roku 2035 až 2036.

Podmanický požiadal o presunutie rokovania

Odborári od polovice júla už vyzbierali 135 tisíc podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku. Predseda Odborového zväzu KOVO Emil Machyna verí, že do konca tohto roka sa im podarí vyzbierať 350 tisíc podpisov, ktoré sú potrebné na vyhlásenie referenda.

Podľa textu odborárskej petície by sa mal ústavným zákonom zaviesť strop na penzijný vek na úrovni 64 rokov. Pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, by mal byť dôchodkový vek najviac 63,5 roka, pre ženy, ktoré vychovali dve deti, by platil strop na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a ženy s vychovanými tromi a viacerými deťmi by mohli ísť do dôchodku najneskôr v 62,5 roku.

Parlament na júnovej schôdzi o návrhu ústavného zákona od poslancov za Smer-SD, ktorým sa má zaviesť strop na dôchodkový vek, v prvom čítaní nehlasoval. Poslanec Ján Podmanický (Smer-SD) totiž v mene troch koaličných strán Smer-SD, SNS, Most-Híd požiadal o presunutie bodu na ďalšiu schôdzu parlamentu.

„Svoj návrh zdôvodňujem snahou o vytvorenie časového priestoru na rokovanie o tejto právnej norme,“ uviedol Podmanický. Vek odchodu do dôchodku návrh ústavného zákona ohraničuje 64 rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to „za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu“.

Most-Híd návrh ústavného zákona nepodporuje

Slovenská národná strana presadzuje, aby strop na odchod do dôchodku u mužov bol 64 rokov a u žien 63 rokov. Druhý koaličný partner, strana Most-Híd, však návrh ústavného zákona nepodporuje. Namiesto toho poslanci za Most-Híd minulý týždeň presadili v parlamente schválenie novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej bude vek odchodu do dôchodku na Slovensku známy päť rokov dopredu a bude sa stanovovať na roky a mesiace.

V budúcom roku tak bude platiť penzijný vek 62 rokov a šesť mesiacov. V rokoch 2020 až 2023 sa dôchodkový vek podľa schválenej novely zákona od poslancov za Most-Híd každoročne zvýši o dva mesiace. Už v budúcom roku sa pritom určí vek odchodu do dôchodku na rok 2024, a to podľa vývoja strednej dĺžky dožitia tej časti populácie, ktorá sa dožíva dôchodkového veku.

Vláda Roberta Fica v roku 2012 zaviedla od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch.

Podľa Fica by muži mohli dôchodkový strop na úrovni 65 rokov dosiahnuť v rokoch 2035 až 2037, pričom hranica 63 rokov pre ženy s vychovanými dvomi a viac deťmi by mohla platiť od roku 2025. Podľa platného mechanizmu zvyšovania penzijného veku by pritom ľudia, ktorí sa narodili, alebo ešte narodia v tomto roku, podľa Fica odišli na penziu až v takmer 71 rokoch.