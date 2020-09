Ak odvolací súd Kuciakov prípad vráti, môže byť vo veci ešte stále rozhodnuté inak

V prípade, že odvolací súd rozsudok o nevine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zruší a vráti vec Špecializovanému súdu v Pezinku na nové prejednanie, ten môže opätovne vo veci rozhodnúť inak. V rozhovore pre Webnoviny to povedali profesor Tomáš Strémy z Právnickej fakulty Univerzity Komenského a podpredseda Slovenskej advokátskej komory Ondrej Laciak.

„Súd prvého stupňa je viazaný právnym názorom, ktorý vyslovil vo svojom rozhodnutí odvolací súd, a je povinný vykonať úkony a dôkazy, ktorých vykonanie odvolací súd nariadil,“ uviedol Strémy. Senát špecializovaného súdu sa teda v prípade, že mu spis bude na prejednanie vrátený, bude musieť podriadiť odporúčaniam najvyššieho súdu.

Zasadať by pritom však mal v pôvodnom zložení, ktoré vo štvrtok vo veci rozhodlo v prospech Kočnera. Teda nové prejednanie by opäť mali na starosti predsedníčka Ružena Sabová a členovia senátu Rastislav Stieranka a Ivan Matel, ktorí prehlasovali predsedníčku a boli za oslobodenie Kočnera a Zsuzsovej.

Podľa Laciaka však stále existuje možnosť, že spomínaní členovia senátu názor na prejednávanú vec zmenia a Kočnera so Zsuzsovou v ďalšom súdnom procese napokon vyhlásia za vinných. „Najvyšší súd môže vo svojom rozhodnutí, ktorým by zrušil napadnutý rozsudok uviesť aj taký právny názor, ktorý by mohol viesť aj k tomu, že by konkrétni členovia senátu mohli dospieť aj k inému rozhodnutiu. No najvyšší súd môže odvolanie prokurátora aj zamietnuť a v takom prípade by bola vec právoplatne skončená,“ vysvetlil Laciak.

Na definitívny záver pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej si verejnosť podľa Laciaka ešte počká. „Predmetné trestné konanie môže bez problémov trvať ešte aj rok a ak by najvyšší súd predmetný rozsudok zrušil a vec vrátil špecializovanému trestnému súdu na nové prejednanie a rozhodnutie, tak to pokojne môže trvať aj dva roky,“ ozrejmil Laciak.