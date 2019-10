Ak parlament schváli vyššie štátne dôchodky, druhý pilier bude podľa Švejnu výrazne atraktívnejší

Ak parlament definitívne schváli návrh na zvýšenie dôchodkov zo Sociálnej poisťovne pre sporiteľov v druhom pilieri od poslancov za Most-Híd, druhý penzijný pilier bude výrazne atraktívnejší. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol podpredseda strany Most-Híd a súčasne štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna. Návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý parlament v utorok posunul do druhého čítania, považuje za veľmi významný zákon, ktorý sa týka vyše 1,5 milióna sporiteľov v druhom pilieri.

Verí tomu, že parlamentná väčšina novelu zákona podporí aj v druhom a treťom čítaní. Súčasný spôsob výpočtu štátnych dôchodkov pre sporiteľov v druhom pilieri považuje za nespravodlivý. „Vie sa o tom už 15 rokov, v opozícii som to už niekoľkokrát predkladal,“ povedal.

Vyššie štátne dôchodky

Podpredseda strany Most-Híd je rád, že za posunutie návrhu novely zákona do druhého čítania hlasovalo 112 poslancov. „Je to výrazne viac ako ústavná väčšina,“ povedal Švejna. Podľa poslankyne za Most-Híd Irén Sárközy sa novelou zákona odstráni nespravodlivosť voči sporiteľom v druhom pilieri.

„Nie všetky peniaze, ktoré odvádzali, sú započítané vo výške ich dôchodku,“ upozornila. Ako dodala, odborníci sa zhodujú na tom, že návrh novely zákona je dobrý a treba ho podporiť. „Naše zákony prechádzajú ústavnou väčšinou, nie sú to populistické zákony,“ dodala.

Parlament v utorok posunul do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za Most-Híd. Ľudia, ktorí si na dôchodok sporia alebo budú sporiť v druhom dôchodkovom pilieri, by mali dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie štátne dôchodky.

Koaliční poslanci totiž navrhujú, aby sa dôchodky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, pre účasť v druhom pilieri krátili v menšej miere ako v súčasnosti. Dôchodky zo Sociálnej poisťovne sa pre účastníkov druhého piliera krátia z dôvodu, že časť ich penzijných odvodov smeruje na ich osobné účty v dôchodkových správcovských spoločnostiach.

„Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne,“ tvrdia poslanci za Most-Híd. Ak by parlament ich návrh novely schválil, dôchodok zo Sociálnej poisťovne by tak takémuto sporiteľovi stúpol o 13 eur mesačne.

Odvody do rezervného fondu solidarity

Pre nesprávne nastavený vzorec Sociálna poisťovňa podľa strany Most-Híd v súčasnosti sporiteľom priznáva nižšie dôchodky, ako by im mali patriť. „Spôsobené je to tým, že pri výpočte dôchodku sa nezohľadňujú odvody do rezervného fondu solidarity, ktoré v praxi slúžili na vykrytie deficitu základného fondu starobného poistenia, teda predovšetkým na výplatu starobných dôchodkov a predčasných starobných dôchodkov,“ uviedli predkladatelia.

Napríklad v tomto roku sa dôchodok zo Sociálnej poisťovne pre sporiteľa v druhom pilieri kráti o pomer 4,75/18, teda o 26,39 %. Tento pomer je daný tým, že sadzba do druhého piliera v tomto roku predstavuje 4,75 % a celková sadzba na starobné poistenie je 18 %.

Ak sa podľa novely zákona od poslancov za Most-Híd v celkovej sadzbe zohľadní aj sadzba na poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 %, pomer krátenia by v tomto roku predstavoval 4,75/22,75.

Dôchodky zo štátneho, priebežného piliera by sa tak pre sporiteľov krátili už len o 20,88 % namiesto terajších 26,39 %. Znamenalo by to, že penzie sporiteľov v druhom pilieri, ktoré vypláca alebo bude vyplácať Sociálna poisťovňa, by boli vyššie.

Aktuálne si v druhom penzijnom pilieri na dôchodok sporí 1 milión 538 tisíc ľudí. Záujem mladých ľudí o sporenie v druhom pilieri pritom rastie. Od začiatku tohto roka do konca augusta sa klientom jednej z dôchodkových správcovských spoločností stalo 53,2 tisíca nových sporiteľov, kým za celý minulý rok do tohto systému vstúpilo 65,6 tisíca nových účastníkov. Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, môžu doň vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, následne však sporiteľ už svoje rozhodnutie nemôže zmeniť a účasť je povinná.