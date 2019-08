Ak Pellegrini a Gál nestiahnu Jankovskú z funkcie štátnej tajomníčky, OĽaNO zorganizuje protest

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v pondelok organizuje protest za odvolanie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej.

Štátnej tajomníčke vo štvrtok podvečer zadržali policajti mobilný telefón v súvislosti s možnou komunikáciou s Marianom K. pomocou aplikácie Threema.

Mobily vzali aj viacerým sudcom

Jankovská v piatok odcestovala na dlhodobo plánovanú dovolenku a zatiaľ nereagovala na otázky agentúry SITA, či odíde zo svojho postu. Okrem Jankovskej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorom.

„Nominantka strany Smer-SD, ktorý vraj nemá nič spoločné s Marianom K. a vraj nie je zodpovedný za smrť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, štátna tajomníčka Monika Jankovská si cez zašifrovanú komunikáciu, s pocitom, že to nebude nikdy odhalené, vypisovala s človekom obvineným z objednávky vraždy Jána a Martiny. Robila tak vytrvalo až do dňa, kým Mariana K. nezadržala NAKA. Robila to v čase, keď bol Marian K. obžalovaný a súdený za rôzne svoje podvody, keď bol spomínaný ako jeden z hlavných podozrivých z objednávky vrážd. Robila to ako druhá najvyššie postavená predstaviteľka ministerstva spravodlivosti,“ píše predseda OĽaNO Igor Matovič v stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslal hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Žiadajú Jankovskej odvolanie

Človek, ktorý si objednal vraždu, je podľa Matoviča vrah a hodný mimoriadne vysokého trestu. „Žena, ktorá napriek svojmu poslaniu a prísahe slúžiť verejnému dobru, slúžila vo vysokej ústavnej funkcii mafii, si zaslúži ešte horší trest a v žiadnom prípade nemôže byť ďalej vo svojej funkcii,“ konštatuje predseda OĽaNO.

Vyzýva preto ministra spravodlivosti Gábora Gála a predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby štátnu tajomníčku bezodkladne odvolali z funkcie.

„V prípade, ak obaja menovaní spolupracovníčku mafie Moniku Jankovskú z funkcie do nedele do polnoci nestiahnu, zorganizujeme v pondelok 26. augusta od 9:00 pred budovou ministerstva spravodlivosti celodenný verejný protest ľudí, ktorí si nevedia čo i len predstaviť, že žena s takýmito stykmi a skutkami bude naďalej dohliadať na zákonnosť z pozície štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti,“ dodal Matovič.