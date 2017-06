Ak potrebujete zmenu, netreba na nič čakať

TREND seminár pre ženy poradí a inšpiruje, ako začať s podnikaním.

Bratislava, 9.6.2017 ( WBN/PR ) – Pracovať celý život v jednej brandži či dokonca jednom povolaní… to sa dnes už často nevidí. Niekedy jednoducho dozreje čas na to, aby človek zmenil svoj pracovný život – aj radikálne. Napríklad po materskej dovolenke alebo po odchode z doterajšieho zamestnania a naberie odvahu pustiť sa do podnikania. Ako v ňom svoj talent a schopnosti spojiť aj so slušným zárobkom, presne o tom bude inšpiratívny seminár pre ženy, ktorý sme pripravili v spolupráci so združením E-ženy. O svojich skúsenostiach tu budú rozprávať skúsené podnikateľky a konzultantky, ktoré sa pred časom ocitli v podobnej situácii a na seminári ochotne poradia, ako začať.

Napríklad Gabriela Revická, spoluzakladateľka projektu E-ženy, online podniká od konca 90. rokov a má za sebou rad úspešných projektov. Prezradí, ako nasledovať a využiť svoj talent na to, aby ste mohli z neho dobre prosperovať.

Strašiakom, ktorý mnohé ženy od vlastného podnikania odrádza, je legislatíva a byrokracia okolo neho. Ako tieto papierovačky dobre zvládnuť, poradí Katarína Serinová. Odporučí, ktorá právna forma je pre vaše podnikanie najvhodnejšia, aké sú rozdiely, výhody a nevýhody živnosti, s.r.o. a občianskeho združenia, na čo sa pripraviť z hľadiska odvodov, účtovníctva, čo treba sledovať z hľadiska DPH a tiež ako si vypracovať účinný podnikateľský plán.

Postaviť sa na vlastné nohy môžu pomôcť aj záľuby a vlastná zručnosť – alebo sa tak dá aspoň privyrobiť si na materskej dovolenke alebo pri hlavnom zamestnaní. Ako na to, poradí Veronika Bošková, ktorá vytvorila viacero hand-made projektov. Keď začali byť ziskové, zväčša ich predala aj s know-how a ďalej fungujú. Táto sféra je veľmi špecifická a platia v nej úplne iné pravidlá ako v bežnom biznise, takže dobré rady od skúsenej podnikateľky sa určite hodia.

Každá z úspešných podnikateliek potvrdí, že jednou z najťažších vecí na jej podnikaní bolo, ako ho zladiť so súkromným životom a s rodinou, ako nájsť ten správny „balans“ medzi prácou a rodinou. Presne tejto téme sa bude na seminári venovať Andrea Trávničková. Bohumila Ďurišová bude zase hovoriť o tom, prečo sa oplatí vyskúšať napríklad prácu virtuálnej asistentky, ktorá tiež môže byť užitočným doplnkovým príjmom.

Aby seminár nebol len o teórii, akokoľvek dôležitej a užitočnej, pozvali naň organizátori aj niekoľko ďalších úspešných podnikateliek, ktoré tu budú prezentovať svoje projekty a porozprávajú o svojich skúsenostiach. Napríklad Miroslava Števková predstaví príklad zdieľaného podnikania Ja spravím i svoj unikátny nápad Záchodový hrdina Pee hero, ktorý má medzinárodný úspech. Autorka e-shopu so zahraničnými značkami Iveta Budajová prezradí jeden vzorec, ktorý ak pochopíte, môžete podľa neho zrealizovať úspešné projekty. Miroslava Kromková a Grétka Pakšiová z bratislavských fitnescentier Fitcurves budú hovoriť o svojich skúsenostiach z franchisingu, o jeho výhodách a nevýhodách.

Svoje skúsenosti pridajú aj dámy, ktoré strávili časť svojho pracovného života v korporáciách, ale rozhodli sa tento svet opustiť. Napríklad Daniela Tejkalová si po rokoch práci v korporácii kúpila koňa a stala sa „koučkou v sedle“. Psychologička Dáša Polievková takmer celý život pôsobila na vysokých postoch, posledné roky tiež vo veľkej korporácii. Priblíži svoje postrehy a aktuálne pohľady na svet podnikania.

A ak si niekto myslí, že podnikanie nie je pre ženy, ktoré majú viac detí, o opaku ho presvedčí mladá lekárka Ivana Jungová, matka štyroch detí. Venuje sa alternatíve, radí o zdravom životnom štýle a píše knihy pre deti, takže môže byť tiež inšpiratívnym príkladom.