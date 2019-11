Ak sa Čaputová v prípade moratória obráti na ústavný súd, je podľa Fica opozičnou prezidentkou

Ak sa prezidentka SR Zuzana Čaputová obráti so schváleným návrhom na predĺženie moratórium na zverejňovanie prieskumov na ústavný súd, je podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica „jasná opozičná prezidentka, pretože bude bojovať za opozíciu, za nič iné.“ Fico to povedal na utorkovom brífingu. Reagoval tak na to, že parlament prelomil veto prezidentky a moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky sa tak predlžuje zo súčasných 14 na 50 dní.

Rozpor s právami

Prezidentka Zuzana Čaputová novelu zákona nepodpísala, keďže podľa nej je v rozpore s viacerými právami garantovanými ústavou.

Uviedla, že ak parlament jej veto prelomí, je pripravená podať návrh na ústavný súd, aby posúdil ústavnosť príslušných ustanovení a zároveň požiada o pozastavenie ich účinnosti.

„Má oprávnenie obrátiť sa na ústavný súd, ale ak to urobí, bude to nepochopenie reality. Parlament odmietol pripomienky prezidentky. Za prelomenie veta hlasovalo 80 poslancov, a to je najpodstatnejšia odpoveď pani prezidentke,“ vyhlásil predseda Smeru-SD.

Fico hovorí o falšovaní

Rozhodnutie parlamentu prelomiť veto prezidentky je podľa Fica správne, pretože prieskumy sa falšujú a „manipuluje sa s nimi od rána do večera.“ Odmieta, aby voličov niekto manipuloval.

Za prelomenie veta hlasovali najmä poslanci Smeru-SD, Slovenskej národnej strany a strany Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko. Takúto koalíciu Fico odmieta.

„Neexistuje taká koalícia. My sme jasne zadefinovali, že po parlamentných voľbách pôjdeme do spolupráce so stranami, ktoré sú jasne protifašisticky orientované,“ vysvetlil Fico.