Ak sa dohoda s Európskou úniou nezmení, britský minister Barclay nevylučuje tvrdý brexit

Európski lídri musia dať svojmu hlavnému vyjednávačovi mandát na úpravu dohody s Veľkou Britániou o jej odchode z únie, inak príde brexit bez dohody.

Realita sa podľa Barclaya zmenila

V nedeľníku Mail on Sunday sa tak podľa BBC vyjadril britský minister pre brexit Stephen Barclay, podľa ktorého sa po májových eurovoľbách zmenila „politická realita“. Zásadný posun podľa neho priniesla skutočnosť, že si ľudia do europarlamentu zvolili 61% nových poslancov.

Je preto presvedčený, že zmeny v európskom parlamente znamenajú, že Európska únia musí zmeniť svoj prístup. Európskych lídrov preto vyzval, aby dovolili Michelovi Barnierovi rokovať tak, aby našiel s Britániou spoločnú reč.

Brusel však dlhodobo trvá na tom, že dohoda o brexite, ktorú vyrokovala bývalá premiérka Theresa Mayová a britský parlament ju niekoľkokrát odmietol, je najlepšia možná a nie je možné ju znovu otvárať.

Odstránenie írskej poistky

Nový britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že krajinu 31. októbra vyvedie z únie s dohodou alebo bez nej. Požaduje pritom odstránenie takzvanej írskej poistky, ktorá má zabrániť vzniku tvrdej hranice medzi Írskom a Severným Írskom.

Podobne sa vyjadruje aj Barclay, podľa ktorého nie je šanca, že by odsúhlasili dohodu, ktorá bude obsahovať „nedemokratickú“ poistku. Ľuďom v Severnom Írsku by ňou podľa neho v záujme zachovania otvorenej hranice na neurčito „vnucovali“ európske pravidlá. Myslí si tiež, že riešením nie je, aby Británia alebo jej časť zostala v colnej únii a na jednotnom trhu. Otázku hranice by chcel preto vyriešiť ďalším rokovaním s EÚ.

Barnier ešte minulý mesiac označil snahy o odstránenie poistky za „neprijateľné“ a Johnsonov prístup za „dosť bojovný“.