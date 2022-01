Ak sa potvrdia uniknuté e-maily, minister Vlčan musí odstúpiť

Je vážne podozrenie, že peniaze, ktoré mali ísť na účinný boj proti africkému moru ošípaných (AMO), skončili v rukách niekoľkých vyvolených. Ak sa potvrdí e-mailová komunikácia úradníkov na ministerstve pôdohospodárstva, minister Samuel Vlčan musí odstúpiť. Kresťanskodemokratické hnutie tým reaguje na uniknuté e-maily z agrorezortu, ktoré získal .týždeň. Hnutie tiež upozorňuje, že od ministra stále nedostalo objasnenie série nezrovnalostí, ktoré mu ku kauze „najdrahších ošípaných“ adresovalo listom.

Zverejnené e-maily poukazujú na to, že štátne dotácie na AMO boli cielene určené iba pre asi 100 chovateľov, pričom zvyšné tisíce fariem ani nevedeli, že sa o ne môžu uchádzať. Úradníci okolo ministra Vlčana mali najskôr tlmočiť potrebu informovať farmárov o možnosti čerpať dotácie „maximálne cez tlačovú správu“. S tým, že potenciálnych žiadateľov a stavovské organizácie následne „osloví priamo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)“. Neskôr v komunikácii došlo k zmene a úradníci tlmočili informáciu, že správa o dotáciách bude bez medializácie a NPPC hneď môže začať s cieleným oslovením farmárov.

„Kauza najdrahších ošípaných sa vyvíja presne opačne, ako by sa mala. Namiesto zodpovedania mnohých otáznikov sa objavujú ďalšie. Ak sú uniknuté e-maily pravdivé, nasledovať by mali iba dva kroky: okamžité odstúpenie ministra a dôsledné prešetrenie celej kauzy, vrátane personálneho auditu ministerstva. Nevysmievajme sa farmárom, ktorí idú z posledného a namiesto pomoci musia byť svedkami absurdných káuz,“ uviedol podpredseda KDH Marián Čaučík.

Ako ďalej zdôrazňuje, ak sú e-maily pravdivé, nie je pravda, že ministerstvo oslovilo všetkých dotknutých farmárov, ako to pôvodne tvrdilo. Ide aj o jednu z nezrovnalostí, ktoré kresťanskí demokrati požadovali od ministra Vlčana písomne urýchlene objasniť. „Odpovede neprišli ani po týždni. Ani tá, prečo o vyplnení dotazníka nevedeli všetci chovatelia ošípaných, ale ani, prečo chýbal na webe ministerstva, na vyplnenie bolo iba 10 dní či koľko subjektov sa zapojilo. Záhadou tiež zostáva, prečo dostali firmy rozličnú odmenu a dodatok k 30-miliónovému kontraktu zverejnili až koncom novembra. Stále však nepoznáme ani celkové náklady na prieskum,“ približuje Čaučík.

„Od začiatku upozorňujeme, že odstúpenie štátneho tajomníka Milana Kyseľa nestačí a že kauza nie je iba o ňom. Opakovane žiadame bezodkladne vyvodiť zodpovednosť a dôsledne dotiahnuť prešetrenie kauzy do konca. Ako vidíme, všetko nasvedčuje tomu, že ide o systémové zlyhanie, ktoré odkrýva množstvo otáznikov. Taký systém, pri ktorom sa národ má iba prizerať pochybnému prideľovaniu verejných peňazí, nesmieme tolerovať a treba urobiť všetko pre to, aby sa zlyhania odhalili a chyby do budúcna napravili,“ uzavrel podpredseda KDH Igor Janckulík.

