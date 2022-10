Ak sa vám senior stráca pred očami, musíte spozornieť

Podvýživa je najčastejšie spôsobená nedostatočným prísunom základných živín alebo ich nízkou kvalitou či pestrosťou. Najohrozenejšími skupinami sú starší ľudia, onkologickí pacienti alebo chronicky chorí ľudia, ktorých výživové potreby sú odlišné. Podvýživa môže mať rôzne príčiny, niekedy ide len o nedostatočný denný príjem potravy, inokedy sa jedná o zvýšenú potrebu energie a bielkovín napríklad počas choroby. Dlhodobá podvýživa vedie k zmenám telesného a duševného stavu. Podvýživa je na Slovensku rozšírenejšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Údaje z demografických štúdií ukazujú, že až jeden z troch seniorov žijúcich doma na Slovensku môže byť ohrozený podvýživou. Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10.) zvyšuje značka Nutricia patriaca pod spoločnosť Danone povedomie v tejto oblasti.

Vzhľadom na riziko podvýživy u starších ľudí je nevyhnutné pravidelne kontrolovať ich hmotnosť, najlepšie raz za mesiac. Vyhodnotenie lekárom by sa malo uskutočniť aspoň raz ročne, počas pravidelnej prehliadky. S pribúdajúcim vekom sa mení vzťah ľudí k výžive a tieto prirodzené zmeny môžu vyústiť do tzv. mentálnej anorexie, pri ktorej majú starší ľudia prirodzene menšiu chuť do jedla, menší záujem o jedlo, rýchlejší pocit sýtosti a menší hlad medzi jedlami alebo ráno. Medzi varovné signály podvýživy patrí, ak senior neplánovane chudne, dlhodobo nedokáže zjesť celé porcie jedál, trpí nechutenstvom, stráca silu alebo je častejšie chorý.

Foto: Danone

„Podvýživa alebo malnutrícia prispieva k imunodeficiencii, čo vedie k zníženej odolnosti voči infekciám, predĺženiu hospitalizácie a rekonvalescencie, zvýšenej morbidite a mortalite alebo zhoršenému hojeniu rán. Dobrý nutričný stav je preto predpokladom úspešnej liečby ochorenia a neposkytnutie nutričnej podpory v indikovaných prípadoch môže negatívne ovplyvniť celkový priebeh ochorenia a úspešnosť jeho liečby,“ upozorňuje gastroenterológ MUDr. Miloš Bubán.

V prípadoch, keď bežná strava nestačí, možno nutričný stav seniorov zlepšiť pomocou nutričných nápojov s vysokým obsahom energie a bielkovín. Objem nápoja by nemal byť príliš veľký, aby ho senior mohol ľahko vypiť v malých dávkach. Existujú aj prípravky špeciálne určené pre pacientov s cukrovkou, rakovinou alebo na podporu liečby chronických rán a preležanín. „Súčasná medicína dokáže podporiť nutričný stav rizikových pacientov, medzi ktorých patria aj seniori. Ak hovoríme o zdravom seniorovi, ktorý síce netrpí žiadnou chorobou, ale vieme, že jeho denný príjem stravy nie je dostatočný, je možné mu po konzultácii s lekárom dodať bielkoviny a ďalšie dôležité látky vo forme nutričných nápojov vyvinutých špeciálne pre potreby malnutričných pacientov. Ide o vysokoenergetické nápoje, ktoré obsahujú základné živiny a všetky potrebné vitamíny a minerálne látky na uspokojenie ich denných potrieb,“ vysvetľuje funkciu nutričných nápojov MUDr. Bubán a zároveň upozorňuje na dávkovanie: „Nápoje by sa nemali piť naraz, ale pomaly popíjať dvakrát denne po hlavných jedlách, čo zabezpečí lepšie vstrebávanie živín v tele.“ Nutričné nápoje môže predpísať lekár alebo si ich pacient môže kúpiť v lekárni.

MUDr. Miloš Bubán. Foto: Danone

Podľa výsledkov štúdie značky Nutricia, ktorá uvádza klinickú výživu na slovenský trh, užívanie dvoch 125ml fliaš enterálnej výživy denne zlepšilo hlavné sledované parametre u podvyživených pacientov. Hmotnosť sa zvýšila u 78 % pacientov, BMI sa zvýšil u 65 % a u 60 % pacientov sa zväčšil obvod dominantnej paže, čo je jeden z hlavných znakov zlepšenia. Okrem toho pacienti prestali mať problémy s každodennou prechádzkou, nepotrebovali počas dňa toľko odpočívať a necítili sa tak často slabí. „V rámci opakovaných skríningov sme zaznamenali mnoho prípadov seniorov v riziku podvýživy a pacientov, u ktorých bola podvýživa hlavnou príčinou zlého zdravotného stavu a celkovej nízkej kvality života. Sme radi, že im prostredníctvom vzdelávania a našich produktov klinickej výživy môžeme vrátiť energiu do života. Ak ste u seba alebo u niekoho vo svojom okolí spozorovali niektorý z príznakov podvýživy, neváhajte kontaktovať svojho lekára alebo lekárnika,“ vyzýva Jiří Gajdoš, Head of Healthcare – Adults v Danone.

