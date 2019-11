Ak Slováci vyhrajú nad Írskom, vo finále play-off Ligy národov nastúpia na ihrisku súpera

Počas piatkového poludňajšieho žrebu play-off Ligy národov vo švajčiarskom Nyone došlo k zoficiálneniu postupového kľúča v tzv. dodatkovej fáze procesu kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy, ktoré sa budú hrať v 12 mestách naprieč „starým kontinentom“. Súčasťou ceremónie v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) bolo aj Slovensko, ktoré sa predstaví v play-off B-divízie LN. Známych je už 20 účastníkov ME, zvyšné kvarteto vzíde z play-off jednotlivých divízií LN.

Šanca na reparát

Mužstvo spod Tatier nepreniklo na šampionát z E-skupiny kvalifikácie, ale bude mať príležitosť na reparát. Už niekoľko dní bolo známe, že tím SR nastúpi v semifinále „baráže“ doma proti Írsku.

Piatkový žreb určil, že v prípade postupu do finále nastúpia Slováci na ihrisku víťaza druhého „béčkového“ semifinále medzi Bosnou a Hercegovinou a Severným Írskom.

Keďže na rozdiel od divízií B a D v „áčku“ a „céčku“ pred žrebom ešte nebolo skompletizované kvarteto účastníkov, počas aktu sa rozhodlo o tom, že zo siedmich zástupcov C-divízie sa Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko presunú do play-off tej najvyššej k Islandu.

Žreb základných skupín ME 2020

V „céčku“ tak napokon z možného kvarteta, ktoré ešte mohli premiestniť inde, zostal Izrael, ktorý sa v semifinále predstaví v Škótsku.

Žreb základných skupín ME 2020 je na programe na budúcu sobotu 30. novembra v rumunskej Bukurešti. Možných súperov na šampionáte spoznajú aj všetci účastníci play-off LN vrátane Slovenska.

Mužstvo trénera Pavla Hapala by sa v prípade postupu malo predstaviť v základnej E-skupine spolu so Španielskom a ďalšími dvoma tímami a zápasy by odohralo v Bilbau a Dubline.