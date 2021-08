Ak Slovan Bratislava postúpi cez Lincoln Red Imps, čaká ho Olympiakos Pireus alebo Ludogorec Razgrad

Ak futbalový Slovan Bratislava postúpi z kvalifikácie Európskej ligy 2021/2021 cez Lincoln Red Imps z Gibraltáru, v play-off o účasť v skupinovej časti EL nastúpi proti tímu, ktorý vypadne v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov.

Pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone rozhodol o tom, že to bude grécky Olympiakos Pireus alebo bulharský Ludogorec Razgrad. Prvý súboj by Slovan hral vonku 19. augusta, odveta by sa hrala o týždeň neskôr v Bratislave.

V play-off Európskej ligy sa predstaví spolu 20 tímov. Šesť bolo priamo nasadených do tejto fázy, ďalší poltucet sa do tejto fázy EL presunie z majstrovskej vetvy 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov a osem ich bude z kvalifikácie EL.

Žreb tiež rozhodol, že Slavia Praha v prípade vypadnutia v LM s Ferencvárosom Budapešť nastúpi proti chorvátskemu Dinamu Záhreb alebo poľskej Legii Varšava tiež z LM. Ak premožiteľ Slovana Bratislava v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2021/2022 švajčiarsky Young Boys Bern nepostúpi cez rumunský Kluž do play-off LM, o miestenku v skupinovej časti EL bude bojovať so srbskou Crvenou zvezdou Belehrad alebo moldavským Tiraspoľom.