Ak Slovensko prijme peniaze od USA na opravu vojenských letísk, SNS odíde z vlády, vyhlásil Danko

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) – Slovenská národná strana (SNS) odíde z vlády, ak Slovensko neodmietne 105 miliónov dolárov od USA na modernizáciu vojenských letísk.

V relácii TA3 V politike to v nedeľu povedal predseda SNS a parlamentu Andrej Danko s tým, že o tejto téme už nechce ani rokovať. „Musíme si z vlastných zdrojov financovať svoje projekty,“ zdôraznil.

Nikto sem zo žiadnej armády nepríde

Danko si myslí, že ak Slovensku zmodernizuje vojenské letiská americká armáda, bude ohrozená slovenská suverenita.

„Ani meter štvorcový nemôžeme dať do správy iného štátu,“ vyhlásil s tým, že SNS prekáža každý jeden cudzí vojak na území Slovenska. „Nikto sem zo žiadnej armády nepríde, inak SNS odíde z vlády,“ pohrozil Danko.

Slovensko a USA o finančnej podpore na modernizáciu vojenských letísk v Kuchyni a na Sliači rokujú viac než dva roky. Poskytnutie podpory umožní pripravovaná Dohoda o obrannej spolupráci s USA. SNS sa obáva, že Američania neponúkajú peniaze bez ďalších podmienok a budú žiadať tesnejšiu vojenskú spoluprácu a prítomnosť na území Slovenska.

Rusko je pre nás prínosné

Danko v nedeľu tiež obhajoval svoje vzťahy s Ruskom a predsedom Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom, ktorý je podľa neho „vážený politik“ napriek tomu, že EÚ uvalila voči jeho osobe sankcie.

„Rusko je pre nás prínosné z hľadiska kontaktov. Ja sám som získal obrovské známosti,“ zdôraznil Danko a dodal, že Slovensko je schopné najlepšie presadiť sa len na ruskom trhu, nie na americkom.

„Je to jediný trh ako naše odbytisko,“ vyhlásil. Informoval tiež, že aj z tohto dôvodu odcestuje v júni opäť do Ruska aj so slovenskými podnikateľmi. Danko zároveň kritizoval západné krajiny vrátane EÚ.

Snaží sa byť serióznym partnerom

Danko sa tiež vyjadril, že koaličná rada nemá podľa neho žiadnu legitimitu, je „len diskusným fórom“. On sám sa snaží byť serióznym partnerom, no koaliční partneri ignorujú niektoré požiadavky SNS na zastavenie rastu cien potravín, či energií.

Zároveň priznal, že v koalícii momentálne existuje napätie medzi predsedom Smeru-SD Robertom Ficom a lídrom Mostu-Híd Bélom Bugárom.