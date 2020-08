Ak Trump zakáže používanie aplikácie WeChat, uškodí tak príjmom amerických firiem v Číne

Ak americký prezident Donald Trump zakáže používanie komunikačnej aplikácie WeChat, ktorú vlastní čínska firma Tencent, poškodí to príjmy amerických firiem v Číne. Vyplýva to z prieskumu Americkej obchodnej komory v Šanghaji, ktorého výsledky zverejnila v stredu. Informuje o tom portál cnbc.com.

Biely dom 6. augusta uviedol, že do 45 dní zakáže nešpecifikované transakcie s aplikáciou WeChat a jej materskou firmou Tencent, najmä pre obavy o bezpečnosť dát. Americká obchodná komora v Šanghaji položila svojim členom otázku, ako by takýto zákaz ovplyvnil ich podnikanie.

Negatívny vplyv na činnosť očakáva 88 percent respondentov, stratu konkurencieschopnosti predpokladá 56,3 percenta oslovených a viac ako 40 percent očakáva poškodenie príjmov. Ak by sa zákaz týkal iba USA, podľa 46,5 percenta respondentov by bol jeho vplyv obmedzený a štvrtina amerických firiem v Číne by nepocítila nijaký vplyv.