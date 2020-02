Ak vydrží dočasné prímerie, prezident Trump je pripravený podpísať mier s Talibanom

Americký prezident Donald Trump je pripravený podpísať mierovú dohodu s militantným hnutím Taliban v Afganistane, ak vydrží dočasné prímerie. Šéf Bieleho domu to vyhlásil pred svojou cestou do Indie. „Je čas prísť domov. Chcú prestať. Viete, bojovali veľmi dlho. Sú to neoblomní ľudia. Sme neoblomní ľudia,“ povedal novinárom a dodal, že 19 rokov je dlhý čas.

Spojené štáty a Taliban oznámili čiastočné prímerie, ktoré začalo platiť v piatok, tento mesiac. „Obmedzenie násilia“ má viesť k širšej dohode zameranej na ukončenie vojny v Afganistane, ktorá je pre Spojené štáty najdlhšou, a návrat amerických vojakov do vlasti. V Afganistane je viac ako 12-tisíc amerických vojakov.

Ak bude dočasné prímerie úspešné, v sobotu obe strany podpíšu mierovú dohodu. „Myslím, že sa chcú dohodnúť. My sa chceme dohodnúť. Myslím, že to vyjde. Uvidíme,“ povedal Trump.

S optimizmom o dosiahnutí dohody bol však Trump v nedeľu opatrný. „Viete, máme tu isté obdobie bez násilia. Zatiaľ sa to drží, je to deň a pol, tak uvidíme, čo sa stane. Ale ľudia chcú dohodu a myslím, že Taliban ju chce tiež, sú unavení z bojovania,“ povedal prezident.