Aká raketa dopadla na Poľsko? Minister Naď ponúkol tri scenáre (video)

Poľsko sa stalo nevinnou obeťou ruskej agresie na Ukrajine. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) pred rokovaním vlády.

Tri scenáre

V súvislosti s dopadom rakiet na územie Poľska prichádzajú podľa Naďa do úvahy tri scenáre. Mohlo ísť o ruskú raketu, ktorá pravdepodobne omylom zasiahla územie Poľska.

Ďalším možným scenárom je, že išlo o zmenu trajektórie ruskej rakety po zásahu ukrajinskej protivzdušnej obrany alebo ide o minutý cieľ ukrajinskej protivzdušnej obrany, v dôsledku čoho raketa dopadla na poľské územie.

Zahynuli dvaja nevinní roľníci

Podľa slovenského ministra obrany však každá z týchto možností je reakciou na ruskú agresiu, v dôsledku ktorej zahynuli dvaja nevinní roľníci.

„Poliaci v stredu na Severoatlantickej rade budú komplexne informovať nielen o tom, čo sa udialo a aké majú zistenia, ale aj o tom, čo budú požadovať. Ak to budú ďalšie opatrenia smerom k ochrane vzdušného priestoru východných krajín, vrátane Slovenskej republiky, tak to bude absolútne legitímna požiadavka,“ uviedol Naď a dodal, že rovnako legitímnou požiadavkou by bolo opatrenie zabezpečujúce presah ochrany protivzdušnej ochrany aj nad časť územia Ukrajiny, aby sa zabránilo podobným incidentom ako v Poľsku. „Stojíme pri Poľsku. Budeme súhlasiť s akýmkoľvek návrhom, s ktorým prídu, pretože je potrebné zamedziť tomu, aby sa takáto vec stala aj v budúcnosti,“ vyhlásil Naď.

Naď spolu s predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽaNO) ubezpečili, že Slovensko je z hľadiska ochrany vzdušného priestoru zabezpečené ako nikdy predtým. Podľa slov ministra Naďa sa však nedá úplne vylúčiť podobný scenár ako v Poľsku, pretože sme krajinou, ktorá susedí s Ukrajinou. „Robíme všetko pre to, aby sme zaistili bezpečnosť nášho územia a obyvateľov. Máme monitorovacie systémy nasadené v rámci NATO, rôzne drony a systémy, ktoré zaisťujú dohľad nad priestorom,“ uzavrel Naď.