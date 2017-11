Aké auto si vybrať – nové, zánovné alebo jazdené?

BRATISLAVA 16. novembra 2017 (WBN/PR) – Prevažná väčšina slovenských motoristov si nekupuje úplne nové autá, ale rozhodne sa pre jazdené automobily. Tie majú svoje nesporné výhody, medzi ktoré patrí hlavne cena, ale na druhej strane aj nevýhody, napríklad vyššie investície do opráv. Opakom sú nové autá, ktoré nepotešia vašu peňaženku, ale zasa odbremenia vašu myseľ od úvah nad možnými problémami či poruchami. Ako zlatá stredná cesta sa javia zánovné autá, ktoré majú málo najazdených kilometrov, nízky vek a aj cenu.

Nové auto

Sadnúť si do nového auta, kde ešte predtým nikto nesedel, je pre každého určite príjemný pocit. No už cestou zo showroomu stráca vozidlo na svojej hodnote a vy prichádzate o svoje investované peniaze. V prípade úplne nového vozidla si môžete presne navoliť výbavu, ktorú chcete, no nejaký ten mesiac si naň počkáte. Nebudú vás trápiť výdavky za opravy automobilu, no ten zase býva častejšie terčom zlodejov. V prípade nového auta majú ľudia tendenciu chodiť do autorizovaných servisov, ktoré sú o niečo drahšie.

Jazdené auto

Pri kúpe jazdenky musíte byt obozretní. Nekupujte autá s nejasnou históriou či pôvodom a dôkladne si ich pred kúpou preverte. „Často krát sa jedná až o prácu detektíva. Tento problém za vás dokážu vyriešiť niektoré bazáre, ktoré históriu a pôvod automobilu preveria za vás,“ hovorí generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová. A dodáva: „Pri kúpe jazdeného auta si nezabudnite so sebou zobrať automechanika, ktorý vám auto skontroluje.“ Jazdenky vám za cenu nového auta bežnej značky umožnia dopriať si viac luxusu. Počítajte však aj s ďalšími investíciami do automobilu. Po kúpe sa odporúča previesť aspoň základný servis ako je výmena oleja či filtrov. Môžete si však zvoliť akýkoľvek servis v závislosti na cene a tým ušetriť. S vekom auta zároveň klesá aj záujem zlodejov.

Zánovné auto

V poslednej dobe rastie záujem o tzv. zánovné automobily, ktoré charakterizuje nízky vek a nájazd kilometrov. Môžu byť určitým kompromisom pri voľbe, aké auto si zaobstarať. Oproti novým autám ich kúpou ušetríte až 40 % nákladov pri ich kúpe. Zároveň sú ešte aj v záruke od výrobcu, takže sa nemusíte báť výdavkov, ak sa vám vozidlo pokazí. Ďalšou výhodou je, že do 4 rokov veku auta s ním nemusíte jazdiť na STK a EK. Zároveň na „nový“ automobil nebudete musieť čakať niekoľko mesiacov, ako v prípade úplne nového vozidla, môžete s ním odísť hneď. „Naša značka zánovných automobilov – Mototechna ponúka na výber z až tristo dvadsiatich automobilov v rôznych stupňoch výbav. Zákazníci si môžu vybrať až z 25 značiek a stoviek modelov. Zároveň predajca bezplatne dovezie zákazníkovi automobil na ktorúkoľvek zo 14 pobočiek, takže ten nemusí obchádzať jednotlivé predajné miesta. Taktiež je možné využiť našu exkluzívnu službu, ktorou je bezplatné predvedenie vybraného automobilu priamo u kupujúcich doma do 24 hodín. Ak kupujúcim nebude automobil vyhovovať môžu ho bez udania dôvodu do 7 dní vymeniť za iné,“ komentuje ponuku Mototechny Karolína Topolová.

Skupina AAA AUTO predala za prvé tri kvartály tohto roku viac ako 57 000 vozidiel a očakáva sa, že do konca roka sa toto číslo zvýši až na 76 000.