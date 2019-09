Aké bude počasie cez víkend? Slovensko čakajú upršané dni

Cez víkend zasiahnu Slovensko výdatné zrážky. Ako ďalej informuje stránka iMeteo.sk, čaká nás séria troch daždivých dní. „Celkovo môže v hornatých oblastiach stredného Slovenska napršať aj viac ako 100 mm zrážok, čo môže viesť aj k lokálnemu vzostupu hladín riek,“ upozornil portál. Počasie sa začne meniť už v piatok večer.

Intenzívny dážď v sobotu

Vo večerných hodinách a v noci na sobotu sa rozprší na západe krajiny. Do sobotňajšieho rána tam môže napršať do 15 mm zrážok. Výrazné zrážky sa očakávajú najmä v prvý víkendový deň. V dopoludňajších hodinách dorazí od juhozápadu intenzívny dážď.

Ten by sa mal počas celej soboty vyskytovať najmä v západnej polovici Slovenska, počas dňa sa rozprší aj na strednom Slovensku. Pršať bude až do večera, pričom zrážkové pásmo sa bude presúvať ďalej na východ. Do soboty večera naprší od 10 do 20 mm zrážok, v hornatých oblastiach až do 30 mm.

Pršať by malo aj v pondelok

Zrážky sa očakávajú aj v nedeľu. Budú aj výdatné, pršať by malo najmä na strednom Slovensku a v západnej polovici východného Slovenska. Napršať by tam malo ďalších 30 až 40 mm, v hornatých oblastiach to môže byť aj viac.

Portál tiež uvádza, že v pondelok ďalšia vlna zrážok dorazí od juhu a zasiahnuť by mala opäť celé územie. Najviac zrážok ale očakávajú na strednom Slovensku, v Banskobystrickom kraji môže napršať ďalších 30-40 mm.