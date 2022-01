Aké kreslo do obývačky?

Kreslo do obývačky je dnes jedným z najdôležitejších prvkov jeho vybavenia. Môžete v ňom nielen relaxovať, ale aj z neho urobiť prvok dekorácie. Kreslo je dokonalým nábytkom, ktorý doplní pohovku a umožní vám relaxovať po náročnom dni. Ktoré kreslo do obývačky bude najlepšie? Ako by ste mali vyberať? Poradíme!

Ako vybrať kreslo do obývačky?

Nemôžeme poprieť, že kreslo je stredobodom každej obývačky. Môžete si v ňom nielen sadnúť, ale tiež sa pozerať na televíziu, zdriemnuť si, čítať alebo piť svoju obľúbenú kávu. Kreslo je základným kusom nábytku, ktorý slúži na oddych.Pri výbere toho správneho kresla do obývačky nesmiete zabúdať na to, že by malo slúžiť niekoľko ďalších rokov.

Ak chcete odpočívať na kresle, musí byť široké a stáť na nízkych nohách. Vďaka tomu si do neho budete môcť ľahnúť doslova v akejkoľvek polohe! Samotný výber kresla https://www.stolicky24.sk/kresla-8/247/c samozrejme nie je taká jednoduchá záležitosť. Pokiaľ zvolíte zlú veľkosť kresla, môže napríklad zbytočne zaplniť priestor a vy sa budete cítiť zahltení. S malou veľkosťou bude stáť za to nájsť kreslo s plynulou líniou a jemným geometrickým tvarom. Kreslá s ľahkým jednoduchým čalúnením vyzerajú dobre takmer v každej miestnosti. Pokiaľ dávate prednosť výraznejším doplnkom, môžete zvoliť napríklad kreslo s kvetinovým vzorom a urobiť z neho najdôležitejší akcent v obývacej izbe.

Rozmery kresla do obývačky

Kreslo v obývačke by malo byť nielen pohodlné, ale musí slúžiť aj chrbtici. Preto by sa mala venovať osobitná pozornosť rozmerom. Optimálna veľkosť kresla je:

hĺbka sedadla – minimálne 40 cm

hĺbka kresla – cca 60 cm

šírka chrbtovej opierky – cca 50 cm

opierka kresla – cca 70 cm

Vďaka týmto rozmerom bude telo správne podopreté, odľahčí chrbtici človeka opierajúceho sa o stoličku. Za pozornosť stoja aj kreslá s podrúčkami, vďaka ktorým môžete prevziať časť hmotnosti celého tela, pričom predlaktia spočívajú na opierkach kresla. Takto uľavíte aj svojej chrbtici!

Na čo nezabudnúť pri kúpe kresla?

Kreslo je jedným z toho nábytku do obývačky, ktorý dokáže zlepšiť nielen komfort odpočinku, ale aj vylepšiť vzhľad celej miestnosti. Oplatí sa zamerať najmä na tie kreslá, ktoré majú:

tvarované operadlá,

flexibilné a stabilné sedadlá,

záruka opory pre celé telo.

Pri premýšľaní o dokonalom kresle počítajte s tým, že by malo ladiť aj s usporiadaním celej obývačky. Ak v obývačke dominuje škandinávsky štýl, oplatilo by sa kúpiť kreslo s podrúčkami a vysokým operadlom. Ak máte obývačku v modernom štýle, najviac sa vám bude hodiť kreslo s jednoduchou konštrukciou, napríklad z kovu alebo plastu.

Kreslo, ktoré sa oplatí mať v obývačke

Kreslo je výborný dekoračný prvok, ale aj dekorácia. Ak si chcete kúpiť moderné kreslo, dnes je dostupné v štandardnej aj rozkladacej verzii. Oplatí sa však zamerať nielen na pohodlie stoličky, ale aj jej vizuálnu stránku. V ideálnom prípade bude kreslo v obývačke ladiť so zvyškom usporiadania miestnosti. Môžete to urobiť aj naopak a urobiť z kresla hlavný prvok dekorácie, napríklad keď má zaujímavý tvar alebo čalúnenie, ako kreslo Ušiak v obchode stolicky24.sk.

Foto: stolicky24.sk

Mimoriadne módne sú dnes kožené kreslá, ktoré sú elegantné a dodajú každej obývačke dojem luxusu. Oplatí sa kúpiť kreslo s možnosťou rozloženia sedadla, na ktorom si môžete kedykoľvek zdriemnuť alebo oddýchnuť. Skvelým riešením je tiež kúpa hojdacieho kresla, kde sa môžete hojdať a relaxovať. Najnovším hitom sú aj závesné kreslá, ktoré pôsobia veľmi originálne a moderne a v ktorých sa dá blažene odpočívať.

