Aké má cukor účinky na náš organizmus?

BRATISLAVA 2. januára 2019 (WBN/PR) – Cukor (v podobe glukózy) je pre fungovanie ľudského tela nevyhnutný.

Spolu s tukmi je totiž jedným z hlavných zdrojov energie pre náš organizmus.

Avšak, aj keď je cukor pre ľudí dôležitá zložka, vždy ho treba konzumovať s mierou. Neprimerané množstvá glukózy v krvi môžu mať pre nás vážne zdravotné následky…

Aká je normálna hladina cukru v krvi

Hladina glukózy, ktorá sa meria z krvi, sa odborne nazýva glykémia.

Ak sa glykémia dostane do neprirodzených rozmedzí, v tele nastane zmätok.

Aké sú teda normálne hodnoty?

Hladina cukru v krvi sa meria pred jedlom. Ľudia, ktorí majú cukrovku, musia venovať osobitnú starostlivosť svojim hladinám glukózy. Pred jedlom je zdravý rozsah u diabetika 90 až 130 mg/dl (4.4 – 7.2 mmol/l). 1 – 2 hodiny po jedle by malo byť toto množstvo nižšie ako 180 mg/dl.

Meranie glykémie

Jeden z najbežnejších spôsobov, ako si otestovať glukózu doma, je veľmi jednoduchý krvný test. Odber sa vykonáva z prsta za pomoci malej ihly (lancety). Získame tak kvapku krvi, ktorú umiestnime na testovací prúžok.

Prúžok sa uloží do merača, ktorý meria hladinu cukru v krvi. Zvyčajne sa výsledok z glukomera dá odčítať za menej ako 20 sekúnd.

Hyperglykémia

Hyperglykémia je stav, kedy je hladina cukru v krvi nalačno vyššia ako 130 mg/dl (7.2 mmol/l). Je veľkým problémom a môže postihnúť ľudí s diabetom 1. aj 2. typu.

Časté alebo pretrvávajúce vysoké množstvo cukru v krvi môže spôsobiť poškodenie nervov, krvných ciev a viacerých orgánov. Môže to viesť aj k rozvoju niektorých závažných ochorení.

Čo ak jem priveľa cukru?

Avšak, nadmerný príjem cukru je problémom aj u zdravých jedincov. Preto by sme jeho príjem mali mať všetci pod kontrolou.

Mnohí odborníci sa zhodnú, že konzumácia cukru je hlavnou príčinou obezity a mnohých chronických ochorení.

Spísali sme pre vás hneď 6 dôvodov, prečo je cukor v nadmernom množstve zlý pre vaše zdravie.

Cukor môže mať tieto nežiaduce účinky:

Zvýšené riziko srdcovocievnych ochorení – nadmerná konzumácia cukru sa spája so zvýšeným rizikom úmrtia na ochorenia srdca. Kvasinkové infekcie a infekcie kože – strava s vysokým obsahom cukru síce nezaručuje, že sa u vás infekcie vyvinú, ale môže spôsobiť zhoršenie príznakov a nutnosť liečby vaginálnej mykózy. Kvasinkám sa totiž darí v cukornom prostredí. Takéto prostredie predstavuje optimálne podmienky pre ich výživu. Nadmerný príjem cukru môže byť príčinou podobného problému aj u opačného pohlavia – mykózy u mužov. Zvýšenie telesnej hmotnosti – spotreba príliš veľkého množstva pridaného cukru (najmä zo sladkých nápojov a cukroviniek) zvyšuje riziko prírastku hmotnosti a vedie k hromadeniu tuku. Akné – ak prijímame príliš veľa cukru, vedie to k zápalu v celom tele (zápal sprevádza akné). Navyše vieme, že vysoké množstvo cukru v organizme podmieňuje produkciu inzulínu. Telo sa snaží jeho hladinu znížiť a reaguje zvýšenou produkciou androgénnych hormónov. Tie ďalej prispievajú k zhoršeniu príznakov akné. Cukrovka – strava s vysokým obsahom cukru môže viesť k obezite a inzulínovej rezistencii, ktoré sú rizikovými faktormi pre diabetes. Depresia – strava bohatá na pridaný cukor a spracované potraviny môže zvýšiť riziko depresie u mužov i žien.

Príčiny hyperglykémie

Hladina cukru v krvi sa u vás môže zvýšiť vo viacerých prípadoch.

Medzi tie najbežnejšie patria:

v prípade diabetikov je častým problémom to, že zabudnú užiť inzulín (alebo iný perorálny liek na zníženie glukózy)

nadmerný príjem sacharidov

choroba

infekcia

nadmerný stres

Príznaky hyperglykémie

Skoré príznaky zahŕňajú:

zvýšený smäd

bolesti hlavy

problémy s koncentráciou

rozmazané videnie

časté močenie

zvýšená únava a slabosť

strata hmotnosti

Liečba a prevencia hyperglykémie

Ak vám bol diagnostikovaný diabetes a spozorujete niektorý z uvedených príznakov, otestujte si hladinu cukru v krvi. Tiež je vhodné kontaktovať lekára.

Lekár alebo iný špecialista vám môže odporučiť niektoré z týchto preventívnych opatrení:

Pite viac vody, pretože voda pomáha odstraňovať nadbytočný cukor z krvi močom. Tiež sa tak vyhnete dehydratácii.

Cvičenie môže pomôcť znížiť krvný cukor. Avšak za určitých podmienok môže naopak jeho hladinu zvýšiť. Opýtajte sa svojho lekára, aké cvičenie je pre vás primerané. Upozornenie: V prípade výskytu ketónov v moči sa neodporúča cvičiť.

Zmeňte svoje stravovacie návyky a upravte príjem cukru. Takéto úpravy bude možno nutné konzultovať s dietetikom. Ten vám poskytne presné odporúčania (môže napríklad navrhnúť zmenu množstva a druhu potravín, ktoré konzumujete).

Lekár vám môže odporučiť aj zmenu liekov. Podobná zmena sa môže týkať množstva, načasovania príjmu alebo typu liekov. Nikdy však samovoľne nevykonávajte zmeny bez prvotnej konzultácie s lekárom.

Ako zabrániť tomu, aby k hyperglykémii vôbec došlo?

Ak sa aktívne zaoberáte svojou výživou a snažíte sa udržať svoj krvný cukor pod kontrolou, k výkyvom by nemalo dochádzať. Dôsledne postupujte podľa rozpisu jedál a cvičebného plánu odporúčaného lekárom alebo iným špecialistom. Môžete si tiež počítať celkové množstvo prijatých sacharidov v každom jedle. Ale predovšetkým nezabúdajte na pravidelnú kontrolu hladiny cukru v krvi.

Hypoglykémia

Hypoglykémia je stav spôsobený nízkou hladinou cukru v krvi. Cukor klesne pod hodnotu 4 mmol/l (72 mg/dl).

Príčiny hypoglykémie

Najbežnejšie stoja za hypoglykémiou lieky používané na liečbu cukrovky. Príliš veľa podaného inzulínu alebo perorálneho antidiabetika môže znížiť hladinu cukru v krvi. To následne vedie k hypoglykémii.

Avšak na rozdiel od všeobecného presvedčenia, nízka hladina cukru v krvi nie je výlučnou záležitosťou cukrovkárov. Hoci je taká situácia zriedkavá, predsa len môže nastať aj v iných situáciách. Dochádza k nej napríklad vtedy, ak vaše telo produkuje viac inzulínu, ako by malo. Hypoglykémia sa vyskytuje aj vtedy, keď ste dlhší čas nejedli (napríklad keď sa postíte).

Ďalšou možnou príčinou nízkej hladiny cukru v krvi je pitie nadmerného množstva alkoholu, najmä počas dlhšieho obdobia. Alkohol sa totiž podieľa na patologickej zmene pečene, pretože narúša jej schopnosť skladovania glukózy.

Iné príčiny, ktoré môžu byť zodpovedné za hypoglykémiu:

choroby obličiek a nadobličiek

hepatitída

ochorenia pečene

anorexia

nádor pankreasu

sepsa

Príznaky hypoglykémie

Ak sú hladiny cukru v krvi príliš nízke, symptómy môžu byť rôzne, napríklad:

nepravidelný srdcový rytmus

únava

náhle zmeny nálady, nervozita

bledá koža

tras

úzkosť

potenie

hlad

bolesť hlavy

zmätenosť, záchvaty až strata vedomia

Ľudia s ťažkou hypoglykémiou môžu na prvý pohľad vyzerať ako opitý. Ich reč je zmätená a pri chôdzi sa potácajú. Preto ak podobné príznaky postrehnete u niekoho s cukrovkou, okamžite spozornite!

Liečba a prevencia hypoglykémie

Keď sú hladiny cukru v krvi príliš nízke, odporúča sa zjesť jedlo, ktoré obsahuje sacharidy. A preto, ak máte cukrovku, mali by ste so sebou vždy nosiť nejaké vysokosacharidové jedlo. Medzi najvhodnejšie patria napríklad čerstvé alebo sušené ovocie, ovocný džús alebo glukózové tablety z lekárne.

Ale čo robiť vtedy, ak nemáte cukrovku, ale opakovane zažívate hypoglykémiu?

Odborníci odporúčajú jedenie menších porcií jedál častejšie počas dňa. Avšak ak váš problém trvá dlhodobo, mali by ste ho prekonzultovať s lekárom, ktorý zistí základnú príčinu hypoglykémie.

Záver

Hypoglykémia a hyperglykémia potrápia najmä ľudí s diabetom.

Ak máte cukrovku, mali by ste starostlivo postupovať podľa plánu navrhnutého vašim lekárom. To znamená odporučená strava, cvičenie a pravidelná kontrola hladiny cukru v krvi. Vtedy by ste svoj cukor mali mať pod kontrolou.

Ak vám cukrovka nebola diagnostikovaná, ale pravidelne zažívate niektoré z príznakov spomenuté vyššie, mali by ste navštíviť vášho všeobecného lekára.

