Aké módne kúsky vyhľadávali Slováci v roku 2021?

Módny vyhľadávač GLAMI, expert v segmente módnej e-commerce, na základe interných dát vyhodnocuje trendy a zmeny v nákupnom správaní užívateľov. Rok 2021 na Slovensku možno z pohľadu módy označiť za „sezónu striedania“ niekoľkomesačného lockdownu s obdobím úplného otvorenia obchodov a spoločenského života. Analýza GLAMI dát v segmente online nákupov módy poukazuje na silný trend návratu do normálneho života a stavu pred pandémiou. Tieto zistenia priniesli vyhodnotenia zaujímavých štatistík akými sú napríklad najobľúbenejšie kategórie*, najobľúbenejšie položky* a najviac hľadané výrazy* na GLAMI.sk. Zaujímavé sú v tomto kontexte aj porovnania medziročných štatistík rokov 2020 a 2021.

Slováci pri nákupe módy aj naďalej preferovali pohodlie

Módny vyhľadávač zverejnil zaujímavé fakty o nákupnom správaní Slovákov počas uplynulého roku. Na rozdiel od užívateľov v susednej Českej republike, vyhľadávanie kategórií domáceho oblečenia u nás aj naďalej rástlo výrazným tempom:

oblečenie na spanie (+88 % v roku 2020, +69 % v roku 2021)

župany (+135 % v roku 2020, +47 % v roku 2021)

papuče (+210 % v roku 2020, +49 % v roku 2021)

spodná bielizeň (+108 % v roku 2020, +35 % v roku 2021)

teplákové súpravy s rastom +121 % v roku 2021 patria k najvyhľadávanejším výrazom minulého roka

Foto: Glami a partnerské eshopy

Otváranie a uvoľňovanie opatrení spôsobilo nárast nákupov sezónneho oblečenia do exteriéru

Uvoľňovanie opatrení spôsobilo, že zákazníci sa prestali orientovať iba na domácu módu a začali vyhľadávať aj oblečenie na von. Potvrdzuje to aj nárast kategórií „choď von“, ako aj záujem o konkrétne kúsky, napríklad:

kabáty a bundy (+42 % v roku 2021)

nohavice (+40 % v roku 2021)

šaty (-26 % v roku 2020, +49 % v roku 2021)

kabelky (-2 % v roku 2020, +72 % v roku 2021)

Zdá sa, že Slovákov zaujali zimné aktivity, keďže takmer polovicu zo 40 najobľúbenejších produktov tvoria bundy a kabáty. Najobľúbenejším artiklom roku 2021 bol biely mestský kabát. Obľúbené boli aj ďalšie kabáty s kožušinou na vychádzky do mesta a športové zimné bundy pre mužov aj ženy na vyžitie sa v prírode.

Foto: Glami a partnerské eshopy

Ktorý bol najvyhľadávanejší kúsok roka 2021 na Slovensku?

Trendy tielka (tzv. crop topy) nemohli minulý rok v šatníku Slovákov chýbať a stali sa tak najobľúbenejším hľadaným výrazom. Pohodlné čižmy boli ďalšou z najobľúbenejších kategórií produktov. Láska k bielym teniskám snáď nikdy nevyprchá, preto sa taktiež umiestnili na vrchných priečkach vyhľadávania Slovákov. Dámske nohavicové kostýmy sú na vzostupe, rovnako ako široké nohavice pre ženy. Zdá sa, že Slovenky prišli na spôsob ako zostať v pohodlí a zároveň vyzerať štýlovo. Prekvapením sú šaty, ktoré sa vracajú a záujem o ne prekročil úroveň pred koronou! Najobľúbenejšie z nich boli v roku 2021 elegantné šaty na rôzne príležitosti a všetky udalosti, na ktoré sa po dlhom období lockdownu nedočkavo čakalo. Fanúšičky módy si obľúbili najmä krátke čierne šaty a košeľové šaty. Na druhej strane sme zaznamenali pokles vyhľadávania hitu minulého roka – mikinových šiat.

Foto: Unsplash

Na základe výsledkov štatistík si môžeme položiť otázku, či nám vyrastá nová generácia „koroniálov“? Oproti poklesu celkovej kategórie detí o -58 % v roku 2020, kategória dievčat vzrástla o 122 % a kategória chlapcov o 44 % v roku 2021.

Foto: Glami a partnerské eshopy

Okrem vyhľadávania samotných produktov evidujeme aj zmenu v zadávaní kľúčových slov. Zaujímavým je napríklad nárast vyhľadávania výrazu Sexi (+ 427 %) a Pánskej plus size módy (+ 187 %, nadmerné veľkosti). „Môžeme len uvažovať aký vplyv malo uzatváranie ekonomiky a spoločenského života na mnoho ľudí. Či už sa cítite sexi, plus size alebo sexy plus size, GLAMI ponúka trendovú módu pre každého! Čoskoro predstavíme našu výročnú správu Módna e-commerce v roku 2021, ktorá obsahuje podrobnejšie údaje o spotrebiteľských návykoch svojich návštevníkov vo viac ako 10 krajinách,” doplnil zaujímavé fakty Denis Duránik, Country manager GLAMI pre Slovensko.

Všadeprítomné zdražovanie sa módneho biznisu na Slovensku výrazne nedotklo

„Oblečenie a obuv, v porovnaní s inými sektormi ekonomiky Slovenska, zatiaľ nezaznamenalo výraznejšie zdražovanie. Nasvedčujú tomu dáta Štatistického úradu SR, ale aj naše interné. Jedným z dôvodov môže byť napríklad fakt, že výrobcovia majú materiály objednané vopred a niektoré kolekcie vyrobili aj na rok dopredu. Tým pádom sa nárast cien v oblasti fashion prejaví až s istým odstupom. Mierne viditeľné rozdiely v cenách sme zaznamenali až posledný kvartál minulého roku, kedy medziročne vzrástla hodnota priemernej objednávky približne o 6 %. Nemôžeme však hovoriť o plošnom náraste všetkých kategórií oblečenia a obuvi. Zatiaľ čo priemerná hodnota objednávok kategórie bundy a kabáty vzrástla o 20 %, tenisky pre pánov o 20 %, šaty o 15 %, členkové topánky o 11 %. Mnoho kategórií vykazuje buď mierny nárast cien zodpovedajúci inflácii, napr. dámske legíny, svetre, či dámske plavky. V niektorých prípadoch ide dokonca o pokles, ako napr. pánske hodinky, pánske i dámske nohavice alebo sukne. Predpokladáme, že mierny nárast cien bude pokračovať. Všetko bude závisieť od vývoja pandémie a ďalších reštrikcií, ktoré dodávateľov bezprostredne ovplyvňujú,” upresnil prognózu vývoja v segmente módneho biznisu na lokálnom trhu Denis Duránik. Najnovšie módne trendy, tipy a nákupné rady zákazníci môžu objavovať v novom magazíne GLAMI, ktorý nájdu na web stránke GLAMI.sk.

*Poznámka:

Najobľúbenejšie kategórie: na základe počtu objednávok

Najobľúbenejšie položky: najvyššie miesta podľa toho, koľko spotrebiteľov si ich pridalo do zoznamu želaní

Najviac hľadaný výraz: organické vyhľadávanie na GLAMI.sk

Odkazy na produkty sú ilustračné, neznamenajú, že boli minulý rok najobľúbenejšie

Informačný servis