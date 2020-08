Ako a kde nabíjať elektromobil?

Elektrické autá doslova vtrhli do moderného sveta 21. storočia ako náhrada áut so spaľovacími motormi. Majú byť nástrojom na elimináciu znečistenia ovzdušia motorovými splodinami a spomaliť otepľovanie planéty.

Málokto však tuší, že elektromobil ani zďaleka nie je vynález súčasnej doby a jeho korene siahajú až do prvej polovice 19. storočia.

Prvý zdokumentovaný elektromobil bol skonštruovaný v Belgicku v roku 1835 Christopherom Beckerom. Bol nasledovaný ešte niekoľkými návrhmi, kým v roku 1884 postavil Thomas Parker skutočne prakticky použiteľný elektromobil.

S nástupom spaľovacích motorov prešli elektrické autá na pár rokov do úzadia, ale v súčasnosti zažívajú novú vlnu popularity.

Cena elektromobilov sa pomaly prispôsobuje cenám áut s benzínovým alebo dieselovým motorom. Zaobstarať si elektrické auto už nie je tak finančne náročné a môže si ho dovoliť širšia vrstva obyvateľov.

Výdrž batérie

Pohon elektromobilu je elektrický motor, ktorý čerpá energiu z akumulátora – batérie. Batériu je nutné nabíjať z externého zdroja – domácej zásuvky alebo nabíjacej stanice.

Časť energie si elektromobil vyrába sám pomocou rekuperácie. Dochádza k tomu najmä počas brzdenia a spomaľovania, kedy sa kinetická energia vozidla premieňa na elektrickú, ktorá automaticky slúži na pohon auta.

Batéria je jeden z najdôležitejších komponentov elektrického auta. Jej životnosť a kapacita závisí od výrobcu a konkrétneho modelu auta.

Najväčším „strašiakom”, ktorý mnohých ľudí odrádza od kúpy elektromobilu je krátka životnosť batérie. Batérie elektromobilov prechádzajú neustálymi vylepšeniami s cieľom zvýšiť ich výkon a výdrž. Niektorí výrobcovia ponúkajú až 8-ročnú záruku na batériu, takže sa naozaj netreba báť častej výmeny batérie a vysokých nákladov na prevádzku elektrického auta.

Pri súčasnom trende vývoja vo svete elektrických vozidiel bude väčšina batérií dosahovať rovnakú životnosť ako samotný elektromobil.[1]

Životnosť batérie elektromobilu môže výrazne ovplyvniť aj samotný majiteľ auta, ak vynechá časté „rýchlonabíjanie” cez DC nabíjacie stanice, ktoré urýchľujú degradáciu akumulátora.

Nepriaznivý vplyv na životnosť batérie má aj veľmi teplá klíma. V našich zemepisných šírkach teda predčasná degenerácia batérie v dôsledku tepla nehrozí.[2]

Pozitívny vývoj zaznamenávajú aj ceny batérií do elektromobilov. Od roku 2010 cena batérií postupne klesá a v roku 2023 by mohla dosiahnuť hranicu 100$ za 1kWh. [3]

Cena batérie do elektromobilu závisí od výkonu vozidla a výrobcu. Sumy začínajú od 4 000 EUR za batériu do Nissan Leaf a pokračujú až do takmer 50 000 EUR za batériu elektromobilu Mercedes-Benz EQC.[4]

Možnosti nabíjania

Ak sa príliš často nevzďaľujete z okolia svojho bydliska, pravdepodobne najčastejšie budete používať domácu nabíjaciu stanicu.

Rozhodne nemusíte mať strach vzdialiť sa aj stovky kilometrov z domova. Nabíjacia infraštruktúra v Európe a na Slovensku je dobre vybudovaná. Na slovenských cestách nájdete nabíjaciu stanicu približne každých 60 km.[5]

Jednou z veľkých výhod elektromobilov je okrem iného výhodná cena za povinné zmluvné poistenie a povolený vstup do nízkoemisných zón a centier miest. Obmedzenia už neexistujú ani v prípade vybavovania poistky a aj v prípade elektromobilu uzatvoríte pzp online pohodlne z domu.

