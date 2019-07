Ako chcete financovať svoju letnú dovolenku? Banky považujú úvery za zbytočné riziko

Dovolenku je lepšie vyplatiť z vlastných úspor, než si na ňu brať úver. „Klientom odporúčame, aby si úvery brali na tovar resp. investíciu dlhodobej spotreby. Ak si totiž vezmú úver na dovolenku, zážitky z nej už budú dávno zabudnuté, avšak úver budú ešte stále splácať,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Podľa skúseností Slovenskej sporiteľne financujú Slováci dovolenky skôr z úspor.

Život na dlh

Splátky úverov by nemali podľa hovorkyne Slovenskej sporiteľne Marty Cesnakovej presiahnuť tretinu ich príjmov. „Samozrejme, je vhodné prispôsobiť typ úveru jeho účelu a aj dobe využívania veci, ktorú si kupujem. Ak si niekto napríklad berie telefón na splátky, nemal by si kupovať nový, skôr než splatí ten starý. Obdobne to platí aj pri dovolenkách – ak si potrebujem na dovolenku požičať a chcem na ňu ísť aj o rok, mal by som byť schopný dovtedy svoj dlh splatiť,“ uviedla pre agentúru SITA Cesnaková.

Určitý druh úveru aktuálne čerpá viac ako 900 tisíc ľudí. „Je to alarmujúci počet ľudí, ktorí žijú na dlh kvôli spotrebnému tovaru aj dovolenkám. Zobrať si úver kvôli dovolenke je pritom veľká chyba a zbytočné riziko,“ povedal pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Úvery by si ľudia mali brať podľa neho len na úplne nevyhnutné veci, ako je napríklad bývanie.

First-moment za lepšiu cenu

Pri všetkom, čo sa dá plánovať a riešiť pravidelným sporením aj po malých sumách, si netreba zbytočne podľa Búlika požičiavať. To je prípad dovolenky. Ideálne je hneď po návrate z dovolenky začať sporiť na tú ďalšiu.

„Ak si človek sporí na dovolenku, môže výrazne ušetriť nielen na úrokoch, ale napríklad si dokáže objednať first-moment pobyt za lepšiu cenu,“ dodal Búlik.