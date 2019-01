Ako ďalej v otázke brexitu? Scenárov vývoja môže byť viac

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s poľutovaním berie na vedomie, že britský parlament neschválil návrh dohody o vystúpení (Dohody), aj napriek dodatočným uisteniam zo strany Európskej únie pre riešenie írskej hranice, ktoré má byť len poistkou do času nastavenia nových vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva.

Všetko je otvorené a čas sa kráti

Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor ministerstva, scenárov ďalšieho vývoja môže byť viacero. Vývoj bude závisieť od výsledkov stredajšieho hlasovania o nedôvere vláde v britskom parlamente a od ďalších návrhov britskej vlády – či už od opätovného predloženia Dohody na hlasovanie, cez predĺženie dvojročnej lehoty, až po stiahnutie notifikácie čl. 50. Podľa ministerstva je ešte všetko otvorené, ale čas sa kráti.

„Tvrdému brexitu k 29. marcu 2019 sa vyhneme len vtedy, ak sa v britskom parlamente nájde väčšina na podporu niektorého z uvedených riešení. Pokiaľ by britská strana požiadala o predĺženie dvojročnej lehoty podľa čl. 50, bude samozrejme dôležité, s akým odôvodnením a plánom by sa tak malo stať, pričom SR bude pripravená podporiť akýkoľvek návrh ďalšieho postupu, ktorým by sme sa vyhli tvrdému brexitu, a na ktorý sa nájde v európskej dvadsaťsedmičke väčšina,“ tvrdí rezort diplomacie a zároveň trvá na neotváraní vyjednanej Dohody o vystúpení, ktorá je najlepším možným výsledkom dvojročných rokovaní a zabezpečí riadený odchod, a tým právnu istotu pre občanov a podnikateľov.

Dodatočné záruky k írskemu riešeniu

„Vieme však podporiť dodatočné záruky k írskemu riešeniu, ak by tieto mohli pomôcť pri prípadnom opätovnom schvaľovaní dohody o vystúpení v Dolnej komore,“ píše ministerstvo zahraničných vecí vo svojom stanovisku.

SR podporuje pokračovanie v začatom ratifikačnom procese Dohody, avšak „paralelne pokračujeme aj v prípravách na tvrdý brexit na národnej úrovni s cieľom minimalizovať škody pre občanov EÚ. SR je pripravená hľadať a podporiť vhodné riešenia“.

Dolná komora britského parlamentu v utorok večer výraznou väčšinou hlasov odmietla dohodu medzi britskou vládou a EÚ o vystúpení krajiny z únie. Brexit v podobe, v akej ho s predstaviteľmi EÚ vyrokovala britská premiérka Theresa Mayová, odmietlo v kľúčovom hlasovaní v Dolnej snemovni Spojeného kráľovstva 432 poslancov, za hlasovalo iba 202. Podľa britskej BBC ide o najväčšiu porážku akejkoľvek britskej vlády v histórii v parlamentnom hlasovaní.

Rôzne scenáre

Málokto si zatiaľ trúfa odhadovať, čo bude nasledovať po neúspešnom parlamentom hlasovaní o brexite. Rôzne zatiaľ hypotetické scenáre sa pohybujú od odchodu krajiny z Únie bez dohody, cez nové referendum o brexite, až po to, že Mayová na čele vlády skončí a túto situáciu bude musieť doriešiť niekto iný.

Podľa viacerých informácií, ktoré prenikajú do médií od ľudí blízkych Mayovej, premiérka dobrovoľný odchod vôbec nezvažuje.

O novom referende o brexite sa Mayová už mnohokrát vyjadrila, že je neprípustné. Hovorí to i napriek tomu, že podľa prieskumov je už prevažná väčšina Britov dlhé mesiace za zotrvanie krajiny v Únii. Mayová však trvá na tom, že Británia musí Úniu bezpodmienečne opustiť.