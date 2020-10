Ako dieťa po ňom pomenoval mačku, teraz ho vyzve na Roland Garros. Mladý Korda proti Nadalovi

Ako 9-ročný sníval o kariére profesionálneho hokejistu, kým sa s otcom v roku 2009 počas tenisového US Open nevybral na zápas Radka Štěpánka proti Novakovi Djokovičovi.

Vtedy sa Sebastian Korda, syn víťaza Australian Open 1998 a finalistu Roland Garros 1992 Petra Kordu, definitívne rozhodol, že chce byť ako otec.

Lepší ako Chang

„Úplne ma to vtedy pohltilo. Myslel som si, že je to tá najlepšia vec. Vrátil som sa domov a povedal: ´To je presne to, čo chcem robiť´. Zvyšok je história,“ vyhlásil 20-ročný Sebastian Korda.

„Sebi“, ako ho familiárne nazývajú, sa v piatok zapísal do dejín grandslamového turnaja Roland Garros.

Na parížskej antuke zvíťazil v zápase, ktorý prerušil dážď, nad Španielom Pedrom Martínezom 6:4, 6:3, 6:1 a stal sa najmladším Američanom vo 4. kole podujatia pod Eiffelovkou od čias 19-ročného Michaela Changa v roku 1991.

Bývalý československý a neskôr český tenista Petr Korda, ktorý žije na Floride, by si prial, aby bol Sebastian lepší ako on.

Mačka menom Rafa

„Všetci sa ho neustále pýtajú: ´Ty si syn Petra Kordu?´ Chcel by som, aby sa v budúcnosti radšej ľudia pýtali mňa: ´Ste otec Sebastiana?´“ poznamenal 52-ročný rodák z Prahy.

Sebastian Korda sa stal prvým kvalifikantom od roku 2011, ktorý sa na grandslamovom turnaji vo francúzskej metropole prebojoval tak ďaleko.

V osemfinále sa 213. hráč svetového rebríčka stretne s 12-násobným miestnym šampiónom – Španielom Rafaelom Nadalom.

„Keď som vyrastal, pomenoval som svoju mačku práve po ňom – Rafa. To mnoho vypovedá o tom, ako veľmi mám rád tohto chlapa,“ zakončil rodák z floridského Bradentonu.