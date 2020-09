Ako dôverujú Slováci inštitúciám? Na prvom mieste je armáda, súdy sú na tom opačne

Zatiaľ čo 72 percent Slovákov dôveruje ozbrojeným silám, v prípade justície dominuje nedôvera na hranici 80 percent.

Vyplýva zo z prieskumu, ktorý v marci tohto roku v rámci výroby publikácie Voices of Central and Eastern Europe: Perceptions of democracy & governance in 10 EU countries (Hlasy strednej a východnej Európy: vnímanie demokracie a vlády v 10 krajinách EÚ) zabezpečila organizácia Globsec.

Liberálna demokracia

Prieskum na vzorke vyše tisíc respondentov tiež odhalil, že na Slovensku preferuje liberálnu demokraciu 49 percent respondentov, kým v susednom Rakúsku je to až 82 percent.

Najvyššiu podporu pre liberálnu demokraciu vyjadrili podľa výsledkov prieskumu respondenti vo veku 35 a ž 44 rokov, tá však následne klesá pri starších generáciách.

„Naša nová štúdia poskytuje bližší pohľad na to, kto na Slovensku je a nie je spokojný s demokraciou v našej krajine. Takáto spokojnosť súvisí s dôverou v inštitúcie ako aj pocitom, že potreby bežných občanov nie sú brané do úvahy politickým systémom. Dôvera voči verejným inštitúciám je však práve v týchto časoch nesmierne dôležitá,” uviedla v tejto súvislosti analytička Globsecu Dominika Hajdu.

Pocit odcudzenia

Z prieskumu takisto vyplýva, že v priemere 62 percent respondentov na Slovensku si myslí, že tunajší politický systém neberie do úvahy ich potreby.

O tom, že každý má šancu v živote uspieť, je presvedčených 47 percent opýtaných. Na rovnakú otázku pre porovnanie pozitívne odpovedalo 72 percent Poliakov, 60 percent Čechov a 52 percent Maďarov.

„Pocit odcudzenia a názor, že nezáleží na tom, kto je pri moci, je prítomný najmä u Slovákov s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania. Ľudia s nižším vzdelaním by boli rovnako ochotní vymeniť niektoré svoje základné práva a slobody za iné výhody, ako lepšia finančná situácia či bezpečnosť,” uviedla analytička Katarína Klingová.

Viera v konšpirácie

Dôležitými faktormi, ktoré vplývajú na postoje Slovákov nielen v otázkach spokojnosti s demokratickým systémom, ale aj v súhlase s rôznymi konšpiračnými teóriami, sú podľa prieskumu vek a dosiahnuté vzdelanie.

„Pozorujeme, že miera viery v konšpirácie medzi respondentami s nízkym vzdelaním sa významne zvýšila oproti roku 2018. V tomto roku napríklad 48 percent respondentov so základným vzdelaním verilo, že o svetových udalostiach rozhodujú tajné skupiny a spolky s cieľom vytvoriť totalitnú svetovládu, dnes je to 61percent,“ dodala Klingová.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Daniel Zmeko v reakcii uviedol, že výsledky prieskumu potvrdzujú správnosť cesty, „ktorou sme sa vydali v oblasti spolupráce s verejnosťou“.

„Teší ma, že sa nám darí narúšať stereotypné vnímanie vojakov ako tých, ktorí sú skrytí za múrmi kasární,“ uviedol v stanovisku Zmeko.