Ako je to s objatím Kollára s Pellegrinim a Ficom

Snaha zmeniť kolúznu väzbu spojila viacerými hlasovaniami a postojmi lídra koaličného hnutia Sme rodina Borisa Kollára s opozičnými politikmi Robertom Ficom (Smer-SD) a Petrom Pellegrinim (Hlas-SD), ktorí stoja na tzv. druhom brehu. Hľadať za týmto spolkom niečo viac alebo len čistý pragmatizmus?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že toto spojenectvo je znakom pevnejšieho politického zväzku, ktorý sa sformuje po ďalších voľbách. Nateraz to vyzerá skôr tak, že týchto troch politikov spojili v konkrétnom prípade vlastné záujmy.

Zmier aspoň do jesene

V súčasnosti už platí dohoda Kollára s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) na úprave kolúznej väzby. V tejto veci by mal potrvať zmier minimálne do jesene. Kolíková podľa vyjadrení šéfa Sme rodina prisľúbila, že po lete, kedy sa očakáva prvé skrátenie väzby, by sa mala opäť o niečo skrátiť.

Sme rodina mala pôvodne v parlamente vlastný návrh na úpravu väzby, ktorý mohla pretlačiť s opozíciou. Kollár čelil výhradám, že tým oslabuje protikorupčný charakter koalície a snaží sa z väzby dostať svojho nominanta, exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského a preto je ochotný sa spojiť aj s Ficom a Pellegrinim.

Kollár namietal, že o úprave väzby hovoril už vlani. Teda skôr ako sa do väzby dostal Pčolinský. Opieral sa aj o stanovisko advokátskej komory. Navyše, programové vyhlásenie vlády hovorí o pokračovaní v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií.

Zľava: Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková a predseda NR SR Boris Kollár. Foto: Archívne, SITA/Jana Birošová

Privieranie očí

Politológ Juraj Marušiak hodnotí približovanie sa Kollára k Pellegrinimu a Ficovi ako veľmi účelové a situačné spojenectvo. Správanie Kollára vníma však ako prejav nelojality voči stranám vládnej koalície.

Akékoľvek spájanie sa s opozíciou je podľa politológa prejavom nedostatočnej lojality. Myslí si, že Kollár využíva svoje postavenie o nenahraditeľnosti v koalícii.