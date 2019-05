Ako kompostovať v meste a zhodnocovať vlastný odpad?

BRATISLAVA 21. mája (Webnoviny) – Biologicky rozložiteľný odpad tvorí okolo 40 až 60 % z komunálneho odpadu. Dá sa prakticky využiť, avšak v mestách sa väčšinou hádže do zmesového kontajnera, pričom sa následne vyváža na skládku spolu s iným vecami, kde končí až 70% všetkého odpadu. Zvyšok sa spaľuje alebo recykluje.

Do módy prichádza komunitné kompostovanie, ktoré šetrí miesto v zmesovom kontajnery a taktiež prináša hodnotu. Cieľom kompostovania je výroba vlastného kompostu pre členov komunity. Hotový kompost možno využiť na hnojenie izbových rastlín, byliniek na balkónoch či v záhradách ale i pri výsadbe a údržbe zelene na sídlisku.

Do kompostovacieho zásobníka patria zvyšky a šupky z ovocia, zeleniny, zhnité ovocie, kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, burina. Na kompostovanie sú nevhodné biologicky rozložiteľné odpady živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky alebo škrupiny z vajec.

KOMPOSTOVISKÁ V BRATISLAVE

Po celej Bratislave bolo podľa údajov spoločnosti JRK Slovensko s.r.o. inštalovaných 21 komunitných kompostovísk s veľkosťou od 800 do 1100 litrov. V skutočnosti je ich pravdepodobne trochu viac. Väčšina z nich sa nachádza v mestskej časti Nové Mesto. Zopár ich je aj v Dúbravke, Petržalke, Starom Meste, Ružinove a v Rači. Ľudia, ktorí majú záujem, môžu požiadať o pridanie do lokálnej komunity s kompostoviskom, alebo o zriadenie vlastného.

„Ľudia si uvedomujú že bioodpad hlavne v bytovkách je problém. Začínajú sa zaujímať ako predísť jeho skládkovaniu. Hľadajú možnosti ako sa ho „zbaviť“ lepšie ako vyhodením na skládku. Vytvárajú komunity a aktivizujú sa aj vo vzťahu k samospráve,“ povedala pre Webnoviny Paulína Kuricová z JRK Slovensko s.r.o..



V rodinných domov je to jednoduchšie. „Väčšina obyvateľov so záhradami je zvyknutá zhromaždovať bioodpad „na kope“ už historicky. Teraz ho len presúvajú do krajších priestorov, a vzdelávame ich o tom, že kompostovanie v kompostéroch je aj efektívnejšie a vyhnú sa napríklad aj hlodavcom a podobne,“ hovorí Kuricová.

NEPRÍDU POTKANY?

Mnohým ľuďom napadne, že kompostovisko môže prilákať napríklad potkany. Správne kompostovisko je však zabezpečené tak, aby sa do neho nezvaní hostia nedostali. Okrem ich prítomnosti by tiež hrozilo, že kompost znehodnotia.

Tomu sa dá predísť podložením pletiva pod kompostér. „Pletivo je dosť husté, takže je tento problém (podhrabanie hlodavcami) eliminovaný. Je rozložené tak, aby nemali prístup do vnútra, čiže presahuje do okolia kompostéra niekoľko centimetrov,“ vysvetľuje Kuricová.

Bezpečnosť kompostu závisí aj na občanoch, nemali by do neho hádzať odpad zo živočíšnych produktov (mäso, mliečne výrobky, vajcia) ani varené jedlo. Kompostér je tiež dobré zamykať, aby s ním nemanipulovali cudzí ľudia, ktorí na to nie sú vyškolení.

AKO ZÍSKAŤ VLASTNÉ KOMPOSTOVISKO?

Hlavné mesto Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi biologicky rozložiteľného odpadu zriadiť komunitné kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu komunity v určitej lokalite. Žiadateľmi môžu byť skupiny vlastníkov rodinných domov, obyvatelia bytových domov, vlastníci záhrad v záhradkárskych oblastiach, školské či predškolské zariadenia a iní.

Záujemca o zriadenie kompostoviska môže podať vyplnenú žiadosť na adresu: Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1. Hlavné mesto po posúdení žiadosti a splnení podmienok pre zriadenie komunitného kompostoviska vydá v lehote 45 dní stanovisko a komunitnému kompostovisku pridelí registračné číslo. Náklady na vybudovanie komunitného kompostoviska znáša žiadateľ. Viac o podmienkach a údržbe kompostoviska sa dočítate na stránke Bratislavy.

Poplatky za kompostovisko v podstate nie sú žiadne. „Ak sa komunita dohodne na nejakej údržbe alebo rozšírení kompostoviska v tom prípade môže vzniknúť situácia že sa poskladajú na túto aktivitu, ale nejaký paušál určite neplatia,“ dodáva Kuricová.

O KOMPOST SA TREBA STARAŤ

Ako sme už vyššie naznačili, kompostovanie nie je len hádzanie bioodpadu na kopu. Kompost treba správne zabezpečiť a správne sa o neho starať.

Kompostovisko musí byť umiestnené mimo ochranného pásma vodného zdroja, dlhodobo zamokrených pozemkov alebo záplavového územia, mimo ihrísk a športovísk. Taktiež musí byť chránené pre priamym slnečným žiarením, dažďom, silným vetrom, tzn. umiestnené pod stromom, kríkom alebo prístreškom.

Kompostovisko by malo byť v dostupnej vzdialenosti všetkým členom komunity a zabezpečené štítkom s pokynmi, ktoré odpady do kompostoviska patria, zoznamom odpadov, ktoré je zakázané do kompostoviska ukladať a kontaktom na kompost majstra.

Kompost treba aj pravidelne miešať, kontrolovať vlhkosť či teplotu a prípadné výkyvy riešiť podľa pokynov. Pri správnom zaobchádzaní by kompost nemal zapáchať, hniť alebo sa znehodnotiť.

Pri dodržiavaní pravidiel je možné vyrobiť zrelý kompost za 3 – 6 mesiacov, inak sa môže doba zretia predĺžiť až na 2 roky. Zrelý kompost je hnedý až tmavohnedý a nezapácha. Zrelosť kompostu je možné overiť zasiatím semien žeruchy siatej do nádobky s vlhkým kompostom. Ak semienka vyklíčia počas prvého týždňa kompost je pripravený. Viac informácií nájdete na stránke hlavného mesta.

HNEDÉ KONTAJNERY

Pre tých, ktorým sa o kompost nechce starať, sú možnosťou hnedé kontajnery, z ktorých bioodpad vyváža do veľkej kompostárne služba na odvoz odpadu. Na hnedé kontajnery majú okrem rodinných domov nárok aj bytovky. V prípade záujmu o hnedý kontajner treba kontaktovať správcu bytu, ktorý je kompetentný ho vybaviť. Distribúcia hnedého kontajnera je bezplatná.

Alena Némethová z bratislavského Starého mesta sa s nami podelila o svoju skúsenosť. Požiadala správcu bytovky o zabezpečenie hnedého kontajnera na hlavne kuchynský bioodpad. Na mieste, kde už stáli kontajnery na zmesový odpad, papier, sklo a plasty už ale nebolo miesto pre ďalší. „Správca si už skôr všimol, že skla je výrazne menej ako iného odpadu a bolo by možné jeden z dvoch kontajnerov na sklo nahradiť tým, na bioodpad. Som rada, že sme našli riešenie, všetko sa dá, keď sa chce,“ uviedla Némethová.