Ako koronavírus píše nové dovolenkové scenáre

V akých situáciách vám pomôže cestovné poistenie a aké poistné udalosti poisťovne zamietnu v aktuálnej koronasituácii?

Hoci cestovanie v celom svete obmedzujú opatrenia v súvislosti s koronakrízou, cestovné kancelárie ponúkajú nedočkavým dovolenkárom aj v zimnom období exotické destinácie pri mori či chalupy a penzióny na samote v prírode. Práve o exotiku v zime v izolovaných a bezpečných hoteloch majú Slováci tento rok podľa šéfov cestoviek veľký záujem. Akú úlohu však v novom cestovaní zohráva cestovné poistenie? Pozor, poisťovne pristupujú k rôznym situáciám, do ktorých sa ako turisti môžete dostať, rozdielne.

Koronavírus zatriasol už na jar nielen cestovným ruchom, ale aj trhom s cestovným poistením. „Dá sa povedať, že po zaokrúhlení išlo zhruba medziročne o 70-percentný pokles, pokiaľ ide o cestovné poistenie,“ konštatuje Michal Ďuriš, partner poradenskej spoločnosti Umbrella Group v Bratislave. Vychádza z čísiel portálu Gamp.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Umrella Group na uzatváranie poistenia online bez nutnosti podpisu.

Čo pokrýva základné cestovné poistenie?

Základom cestovného poistenia je poistenie nevyhnutných liečebných nákladov pre prípad, že klient v zahraničí náhle ochorie, musí vyhľadať lekára, prípadne ísť do nemocnice. „Liečebné poistenie je štandard cestovného poistenia, bez ktorého sa toto poistenie nedá uzavrieť,“ vysvetľuje Michal Ďuriš.

Poistná ochrana sa týka aj akútnych operácií, úrazu či smrti. V základných balíčkoch cestovného poistenia býva aj poistenie straty či krádeže batožiny, teda vecí, ktoré si turista zbalí so sebou na cesty. Poistiť si možno aj zodpovednosť za škodu, ktorú môže klient na dovolenke spôsobiť niekomu inému – nielen na majetku, ale aj na zdraví.

V niektorých poisťovniach je možné poistiť si aj storno poplatky za zrušenie zájazdu, právnu ochranu, nepojazdné vozidlo a ďalšie riziká. „Poistenie storna zájazdu klienti často riešia pri kúpe dovolenky v cestovnej kancelárii. Pri výlete do zahraničia, ktorý klient podniká na vlastnú päsť, presúva sa z miesta na miesto a nocľah nemá vopred zabezpečený v hoteloch, sa ani nedá riešiť. Klient si však vie vybaviť poistenie letenky,“ spresňuje Michal Ďuriš.

Výška poistného závisí od dĺžky pobytu, rozsahu vybraných rizík aj od geografickej oblasti, kam klient cestuje. Na cenu má vplyv, či sa uzatvára poistenie na dieťa alebo na dospelého.

Ak sa plánujete spoľahnúť na cestovné poistenie, ktoré banky ponúkajú k debetným kartám, odborník radí, preštudujte si ešte raz poistné podmienky. „Takéto poistenie odporúčam overiť si v banke. Tá istá poisťovňa môže mať pre tento druh poistenia mierne iné podmienky s viacerými výlukami ako pri klasickom cestovnom poistení,“ uzavrel Michal Ďuriš z Umbrella Group.

Ako sa poisťovne stavajú k novým rizikám, ktoré prináša šíriaci sa koronavírus?

Umrella Group uvádza niekoľko modelových situácií, v ktorých sa môžu dovolenkári ocitnúť pri cestách do zahraničia v aktuálnej situácii.

1. Základná otázka pred cestou do zahraničia dnes znie: Preplatí poisťovňa klientovi liečebné náklady, ak sa v cudzine nakazí ochorením Covid-19 alebo bude potrebovať pomoc lekára, keď sa uňho prejavia príznaky tejto choroby? S ňou úzko súvisí ďalšia: Ako sa v tejto situácii dostane klient naspäť domov?

Umbrella Group upozorňuje, že poisťovne v tejto otázke v prvom rade rozlišujú, akú mieru rizika z epidemiologického hľadiska prisudzuje cieľovej krajine Ministerstvo zahraničných vecí SR.

Dobrá správa je, že väčšina poisťovní, ktoré pôsobia na Slovensku, by vám výdavky súvisiace s liečením Covidu-19 v cudzine uhradila. Platí to však len pre takzvané menej rizikové krajiny. „Ak by bolo treba klienta hospitalizovať alebo repatriovať pre ochorenie Covid-19, tak by to väčšina poisťovní zaplatila,“ spresnil Ďuriš.

Pozor, minimálne v dvoch poisťovniach nepochodíte – nekryjú liečebné náklady ani v prípade menej rizikových krajín. Odporúčanie je poradiť sa so svojím finančným sprostredkovateľom alebo si podmienky zistiť v každej poisťovni.

2. Turistov, ktorí našli odvahu a napriek rizikám plánujú vycestovať do takzvaných červených alebo rizikových krajín, by si mali poistné podmienky cestovného poistenia starostlivo preštudovať. V niektorých poisťovniach nastala pri liečebnom poistení významná zmena.

Otázka, ktorú by si mali cestujúci položiť, znie: Bude poisťovňa plniť poistnú udalosť spôsobenú inak ako ochorením Covid-19 v krajinách, ktoré nepatria medzi zdravotne bezpečné?

Odpoveď je priaznivá. Väčšina poisťovní preplatí liečebné náklady, ktoré klientovi vzniknú v zahraničí – ak nebudú súvisieť s epidémiou koronavírusu. Ak si teda poistený turista zlomí ruku alebo sa bude musieť akútne podrobiť operácii slepého čreva, môže rátať s tým, že náklady mu uhradí poisťovňa, v ktorej uzavrel cestovné poistenie.

Pozor, štyri poisťovne na slovenskom trhu nebudú plniť liečebné náklady ani v prípade, že nebudú súvisieť s Covidom-19. Akýkoľvek úraz za hranicami v takzvanej červenej krajine pôjde teda na dovolenkový účet cestujúceho. Opäť je užitočné poradiť sa so svojím finančným sprostredkovateľom alebo si podmienky zistiť v každej poisťovni.

3. Špecifickou, ale v čase pandémie pre turistov aktuálnou situáciou, je poistenie storna zájazdu. Za „normálnych“ okolností si klienti môžu poistiť svoju dovolenku pre prípad, že na ňu nebudú môcť nastúpiť a zájazd im „prepadne“.

Poisťovne majú v zmluvných podmienkach zadefinované prípady, v akých by pristúpili k poistnému plneniu. Jedným z nich je napríklad ochorenie či smrť niektorého z účastníkov.

Bude však poisťovňa plniť poistnú udalosť zo storna zájazdu aj z dôvodu ochorenia Covid-19, ak zároveň na Slovensku prebieha epidémia koronavírusu?

Na poistné plnenie v prípade tohto rizika je podľa analýzy Umbrella Group pripravená asi polovica poisťovní, ktoré u nás uzatvárajú cestovné poistenie. Dve poisťovne storno zájazdu momentálne nepoisťujú vôbec.

Žiadna poisťovňa však momentálne nekryje storno zájazdu z dôvodu pandémie či epidémie v cieľovej destinácii.

To isté platí pre prípad predčasného návratu zo zájazdu v krajine, kde sa náhle zhorší epidemiologická situácia. ,,Ak by ste sa vrátili z dovolenky skôr, ako sa zájazd skončí a chceli by ste od poisťovne refundáciu za dni, o ktoré ste prišli, nepochodíte. Predčasný návrat z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie neplní žiadna poisťovňa,“ upozornil Michal Ďuriš.

