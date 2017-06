Ako na boľavý zub? Čo je naň dobré? Skúste použiť tieto domáce triky

Bolesti zubov patria k tým nepríjemnejším bolestiam nášho tela. Hlavne vtedy, ak nás zastihnú nečakane. Pozrite sa, čo pomáha na boľavý zub a ako si s ním môžete poradiť aj sami doma.

Všetci dobre vieme, že boľavé zuby nás dokážu riadne potrápiť. Ak tento problém neriešime, môžu sa dostaviť ďalšie bolesti. Napríklad bolesti hlavy. A to už máme pokazený celý deň. Často sa stáva, že boľavý zub nás zastihne v tej najnevhodnejšej chvíli a nemôžme sa dostaviť ani k zubárovi. Čo teraz? Čo na boľavý zub?

Nepríjemná môže byť bolesť zuba pod korunkou. Vtedy je zub veľmi citlivý na dotyk a my nevieme, čo s tým. Čo pomáha na boľavé zuby? Existuje niekoľko domácich receptov, ktoré nás môžu v tejto situácii aspoň na čas zachrániť. Je dôležité vedieť, čo je dobré, pretože nikdy neviete, kedy to zastihne práve vás alebo vaše deti. Tie to znášajú tiež veľmi ťažko.

Domáce recepty na bolesti boľavých zubov

1. Klinčeky

Klinček je veľmi výrazné korenie, ktoré nám dokáže pomôcť aj s bolesťou zubov. Už roky je známe, že žuvanie klinčeka nám uľaví od nepríjemnej bolesti. Klinček totiž obsahuje látky s antibakteriálnym a dezinfekčným účinkom. Namiesto žuvania sa niekedy odporúča vypláchnuť si ústa vývarom z klinčeka alebo si pripraviť tinktúru z „francovky“ a klinčekov, ktorou sa potom boľavý zub či ďasno potiera alebo oplachuje.

2. Slaná voda

–1 lyžička soli

–1 hrnček horúcej vody

– lyžičku soli rozpustite v horúcej vode

– túto slanú vodu použite ako kloktadlo, vyplachujte si ústa asi 30 sekúnd

– prečisťuje oblasť okolo zubov a prispieva k zníženiu opuchov

3. Alkohol

O tejto metóde ste už určite počuli. Zoberte si alkohol, namočte v ňom vatu alebo gázu a priložte si ju na boľavé miesto. Takisto si alkoholom môžete aj vypláchnuť ústa a vypľuť. Pomáha utlmiť bolesť a neraz aj znížiť opuch.

4. Ľadový obklad

Kým vyhľadáte lekára, pomôžte si napríklad ľadovým obkladom. Zoberte pár kociek ľadu, dajte ich do mikroténového vrecka a následne obaľte v tenkej látke, napríklad v plienke alebo vreckovke. Takto si prikladajte na boľavé miesto a aspoň na čas si uľavíte od bolesti znecitlivením.

5. Mäta

–1 lyžička sušených mätových listov

–1 šálka vriacej vody

– zalejte mätové listy vriacou vodou a nechajte tak odstáť 20 minút

–vychladnutý odvar použite ako kloktadlo, môžete ho však aj vypiť

-boľavý zub znecitlivie a na čas sa vám uľaví

6. Cesnak

Cesnak pôsobí vďaka svojim zložkám ako prírodné antibiotikum. Nemá bohužiaľ zrovna najlepšiu chuť, no za tú úľavu to určite stojí. Starý známy “šalamúnsky” trik spočíva v tom, že si strúčik cesnaku obalíte v gáze a vložíte do ucha na tej strane, kde vás bolí zub. Rovnako sa dá cesnak aj priložiť na boľavé miesta v ústach a pre tých odvážnejších, kľudne ho môžete aj rozžuť.

Čo na boľavý zub u detí?

U menších detí ide väčšinou o prerezávanie zúbkov. Vtedy treba len vydržať. Je možnosť si zakúpiť aj géliky na zuby, ktoré znecitlivia toto miesto, aby sa detičky mohli aspoň ako-tak vyspať. Ak však ani tie nezaberú, musíte to vydržať.

Ak ide už o poškodenie zuba a poriadnu bolesť, použiť môžete studené obklady alebo odvar zo šalvie. Ak je dieťa väčšie, môžete mu dať žuvať už spomínaný klinček. Ani cesnak deťom neublíži a pokojne mu ho priložte na boľavý zub, prípadne môže doňho aj zahryznúť.

Na záver musíme však pripomenúť, že všetky tieto domáce recepty sú len dočasným riešením. Takto bolesť úplne nevyliečite, takže dlho neotáľajte a zájdite k zubárovi. Iba ten najlepšie vie, ako vám naozaj pomôcť. A ak ich chcete mať ešte k tomu aj žiarivo biele, tu sa dočítate, ako na to.