Ako na tapetovanie stien, skríň, dverí alebo nábytku? Vďaka týmto radám sa stanete profesionálmi

Chystáte sa prerobiť vašu izbu, spálňu či obývačku? Oživte izbu farebnými tapetami, ktoré jej dodajú nový nádych a dizajn. Tapetovanie nie nič zložité, ak máte nápad a potrebný materiál, zvládnete to rýchlo a jednoducho. Tapetu nemusíte aplikovať len na stenu, môžete nim skrášliť nábytok, skrine a aj dvere. Ak je nábytok v poriadku, avšak je miestami opotrebovaný, nové tapety mu dodajú novosť a originalitu. Skúste si tapetovanie stien, skríň, dverí a nábytku pomocou našich praktických rád.

Čo budete potrebovať na tapetovanie?

Na tapetovanie budete potrebovať okrem tapiet aj náradie. Tapetovanie trvá priemerne tri hodiny, podľa toho, akú plochu ste sa rozhodli vytapetovať. Ešte pred tým, než sa dostanete k samotnému tapetovaniu, je dôležité, nachystať si všetko potrebné náradie, priestor i tapetu pre lepšie nanesenie a lepenie.

vliesovú tapetu,

penetračný náter,

lepidlo,

nádobu na miešanie lepidla,

pracovnú plochu, stolík na tapetovanie,

valček na lepidlo, štetec,

meter,

nožnice,

ceruzku,

vodováhu,

špongiu, handričku,

kefa na tapetovanie,

úzky aj široký gumový valček,

kovové pravítko a rezák.

Ako tapetovať stenu

Ak už máte všetko potrebné, môžete si oživiť stenu izby krásnou tapetou. Ako tapetovať? Vytapetujte si stenu sami a jednoducho. Pozrite sa na to, ako vytapetovať stenu, ako tapetovať vliesové tapety. Už viete, aké náradie budete potrebovať, ak máte všetko nachystané, môžete prejsť k samotnému tapetovaniu steny.

Najskôr je potrebné si skontrolovať niekoľko vecí. Pozrite sa, či máte rovnaké číslo šarže na vliesových tapetách, či boli vyrobené v rovnakej sérií a majú tie isté parametre a farebnosť. Je potrebné nachystať si všetko náradie a skontrolovať stenu, či sa na nej nenachádzajú zástrčky a vypínače. Na podlahu prestrite ochrannú fóliu, aby ste zabránili zašpineniu. Potom stenu natrite penetráciou. Penetračný náter zlepší podklad a tapeta bude lepšie držať, takisto zjednotí nerovnosti, zabráni navlhnutiu a v prípade odstránenia, tapeta pôde jednoduchšie odlepiť. Kým schne penetračný náter, pripravte si lepidlo. Lepidlo zmiešajte s vlažnou vodou v nádobe, ktorú ste si určili na lepidlo. Pri vliesových tapetách používajte lepidlo výhradne na tento druh tapiet. Tapetovací stôl slúži aj na vyznačenie mierky, kde si položíte tapetu, podľa výšky steny určíte aj potrebnú dĺžku tapety, ktorú neskôr budete strihať. Po vyznačení správnych rozmerov, strihajte tapetu na pásy. Nechajte si rezervu na dolné aj horné rezanie. Ak máte a tapete vzory, nezabudnite si ich priložiť, aby k sebe pasovali, tu si radšej taktiež nechajte istú rezervu pár centimetrov. Po odstrihnutí tapety, si ju uložte tak, aby ste vedeli, ktorý pás pôjde prvý. Pri lepení prvého pásu si odmerajte stenu vodováhou. Naneste lepidlo na stenu, podľa vyznačenia šírky a dĺžky pásu, aby vám pri väčšom nanesení lepidlo nezaschlo. Tapetu začnite lepiť odvrchu. Ostatné tapety lepte vedľa seba, nemusia sa prekrývať. Ak vám po prilepení na bokoch tapeta nedrží, môžete ju opraviť pomocou malého štetca a lepidla. Po nalepení, tapetu vyrovnajte gumovým valčekom, alebo tapetovou kefou. Rohy a konce tapety orežte pomocou kovového pravítka a rezacieho noža.

Ako tapetovať nábytok

Ako tapetovať skriňu, dvere či nábytok? Dá sa to veľmi jednoducho, a to vďaka samolepiacim tapetám, ktoré slúžia na renováciu starého nábytku i dverí. Podľa návodu to zvládne skutočne každý! Tapetovanie dverí a nábytku je rovnaké ako tapetovanie stien, zvládnete to rýchlo vďaka samolepiacim tapetám.

Na tapetovanie nábytku budete potrebovať:

nožnice,

nôž,

pravítko,

ceruzka,

handričku, alebo stierku,

ihlu,

vodu, podľa potreby.

Pri lepení nábytku, dverí či skrine je dôležité si vybrať správny odtieň a typ tapety. Pri tapetovaní hrá hlavnú úlohu, povrch, tvar, vzor a farba nábytku. Ak máte vybraný správny typ tapety, vyznačte si rozmery nábytku na zadnú stranu tapety. Pri lepení tapiet sa riaďte návodom, ktorý sa líši od veľkosti plochy a typu tapety. Tapetu odlepujte jednou rukou a druhou ju pridržujete na ploche a postupne ju vyrovnávajte od stredu smerom k rohom. Pri vyrovnávavaní tapety vám pomôže stierka, alebo handrička. Ak sa vám prilepenie na prvýkrát nepodarí, môžete tapetu pomaly odlepiť, tak aby sa nepokrčila či nezničila. Odlepujte ju skôr, nenechávajte si opravu na neskorší čas, pretože po pár hodinách bude tapeta pevne prilepená. Pri skrinkách, dverách, rohy tapety jednoducho prehnite dovnútra a vzniknuté vzduchové bubliny zarovnajte elektrickou žehličkou na nízkej teplote.

Všetko sa dá a postupom času určite oceníte ďalšiu zručnosť a budete si vedieť sami vytvoriť niečo nové a originálne, a to bez pomoci. Pre ešte lepšie znázornenie a návod, si pozrite video, ako tapetovať.