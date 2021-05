Ako nakopnúť cestovný ruch po korone? Máme odpoveď!

Cestovný ruch čaká po korona kríze veľký reštart.

Korona uštedrila celému turizmu a cestovnému ruchu poriadne tvrdý úder.

Vyzerá to, že s príchodom leta konečne svitá na lepšie časy, ale … je viac ako isté, že ani po opadnutí súčasných opatrení turizmus nepobeží na plné obrátky. Cestovanie ako sme ho poznali pred koronou sa bude rozbiehať len veľmi pomaly a veľmi pravdepodobne sa do podoby spred dvoch rokov už ani nevráti. Na scénu tak už teraz prichádzajú nové, moderné a originálne riešenia, ktoré by turizmus mohli opäť naštartovať. A presne to je aj prípad destinačnej turistickej karty.

Čo je turistická karta?

Predstavte si kartu, ktorá návštevníkom ponúkne množstvo zliav na atrakcie a služby v regióne, organizáciám cestovného ruchu poskytne cenné dáta o jej návštevníkoch a zároveň urobí destináciu zaujímavou a atraktívnou pre turistov. Tak presne toto všetko a ešte viac turistická karta dokáže.

Destinačná turistická karta od Cardbergu je na trhu už nejaký ten rok a v súčasnosti funguje v desiatich destináciách nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Dobre známa je napríklad na Liptove ako Liptov Region Card , v Bratislave je to mestská Bratislava City Card , ale kartičku nabitú lokálnymi zľavami dobre poznajú aj turisti v Čechách – v regióne Jeseníky funguje YES Card a informačný systém využíva tiež celokrajská karta Olomouc region Card.

No odhliadnuc od destinácie, účel turistickej karty zostáva rovnaký – motivovať turistu ostať v regióne dlhšie, navštíviť viac atrakcií a v neposlednom rade – získať cenné informácie o návštevníkoch destinácie. Tieto štatistiky dokáže región využiť na prispôsobenie ponuky alebo cielený marketing.

Celý produkt má názov Cardberg Tourist Insights a stojí za ním slovenská firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti informačných systémov na podporu cestovného ruchu.

Foto: Cardberg

Cardberg sa IT riešeniam a vývoju turistických kariet venuje už od roku 2012 a svoje bohaté know-how pretavili do informačného systému, ktorý je jednotkou na slovenskom a českom trhu. Svedčia o tom spolupráce s najväčšími destinačnými organizáciami na Slovensku a v Čechách a tiež viac ako pol milióna vydaných turistických kariet.

Veľa muziky v jednom produkte

Cardberg Tourist Insights je komplexný produkt a zďaleka tak nie je len o zľavových kartách pre turistov. Jeho jadrom je moderný informačný systém, ktorý dokáže spravovať a prevádzkovať turistické karty a rôzne druhy zľavových programov. A to zďaleka nie je všetko. Systém obsahuje množstvo funkcií a modulov ktoré umožňujú z karty vytvoriť marketingový nástroj na podporu a rozvoj turizmu v destinácii. A to je skvelá príležitosť pre oblastné organizácie cestovného ruchu, obce, mestá, samosprávy a všetky turistické subjekty, ktoré by sa do systému destinačnej karty chceli zapojiť.

A čo všetko turistická karta a samotný informačný systém dokážu?

Šetrenie a zábava

Karta ponúka turistom širokú paletu možností čo všetko vidieť, robiť a ochutnať počas pobytu. Návštevníci dostanú zadarmo sprievodcu s výberom toho najlepšieho čo destinácia ponúka a k tomu zľavy na vstupy, reštaurácie či služby. Turisti tak majú o program postarané a dobre vyskladaná destinačná karta ich môže nalákať, aby minuli viac alebo si svoj pobyt v regióne predĺžili.

Štatistiky a výber daní

Systém dokáže zozbierať dáta o všetkých zaregistrovaných návštevníkoch = užívateľoch karty, z ktorých následne vytvorí prehľadné reporty. Aj vďaka týmto štatistikám môže následne destinácia zacieliť ponuku na mieru pre svojich návštevníkov. S týmto súvisí aj ďalší zaujímavý benefit – elektronická evidencia ubytovaných hostí. Na základe tohto reportu vie OOCR vybrať daň za ubytovanie a ubytovateľ má prehľad, koľko na dani vyzbieral a koľko musí samospráve zaplatiť. Je to skvelý nástroj na boj proti čiernemu ubytovaniu, ktorý v konečnom dôsledku opäť prospeje len destinácii.

Aplikácia a online nákupy

Foto: Cardberg

Vývojári systému sledujú najnovšie trendy a neustále ponúkajú nové vylepšenia. Turistické karty je tak možné okrem tlačenej formy kúpiť aj v digitálnej podobe a následne používať cez aplikáciu. Digitalizáciou už prešiel aj nákup vstupov do atrakcií, čo ešte viac zjednoduší využívanie zľavových ponúk. Návštevníci tak nemusia zbytočne čakať v radoch na lístky a celý výlet si vedia pohodlne naplánovať a dopredu zabezpečiť aj z pohodlia hotelovej izby. najmä pre mladých cestovateľov môže byť zaujímavý aj vernostný program, kde zbierajú body napr. za napísanie recenzie či pridanie fotky z navštívenej atrakcie.

Jeden systém, jedna karta, široká ponuka atrakcií a veľa nových návštevníkov, to je misia toho zaujímavého a komplexného produktu z dielne Cardberg s.r.o. Pre viac informácií, klikajte priamo na webovú stránku Cardberg Tourist Insight .

