Ako nakúpiť nábytok za tie najlepšie ceny?

Možno to poznáte aj vy. Potrebujete nový nábytok, no akosi sa vám nedarí nájsť presne taký, ktorý by spĺňal vaše kritériá. Keď už narazíte na ideálny produkt, jeho kúpu vám zamietne vaše racionálne „ja“ vnímajúce finančnú stránku. Kúpa nábytku však nemusí byť vždy spájaná s kompromismi. V dnešnej dobe existuje viacero rôznych spôsobov, ako získať štýlový a kvalitný nábytok za priaznivú cenu. A pritom nemusíte stráviť hodiny v obchodoch či e-shopoch!

Nábytok online – v jednoduchosti je krása

Kúpa nábytku nemusí byť dnes spätá s celodenným chodením po obchodných domoch. Všetky dostupné produkty si viete pozrieť aj online. Najznámejší predajcovia nábytku už majú vlastné internetové obchody, v ktorých si dokážete jednoducho prezerať dostupný sortiment. No nie vždy je všetko také ružové, ako sa na prvý pohľad zdá.

Ako ušetriť čas pri hľadaní nábytku na internete?

Prechádzanie jednotlivých e-shopov vám môže zabrať veľa času. Nehovoriac o tom, že nie všetky sú práve najlepšie vyladené z hľadiska používateľského zážitku. Avšak, ani s týmto problémom si už dnes nemusíte lámať hlavu! Nábytok z jednotlivých najznámejších e-shopov viete ľahko vyhľadávať a porovnávať napríklad prostredníctvom intuitívneho prostredia Biano. Stačí zadať kľúčové slovo a pomocou niekoľkých klikov si vyfiltrovať presne taký nábytok, aký hľadáte.

Foto: Shuttestock

Vyhľadávanie pomocou obrázka

Medzi inovatívne spôsoby vyhľadávania produktov patrí hľadanie podľa obrázka. Ako to funguje? Na domovskej stránke Biano kliknete na ikonu fotoaparátu a nahráte fotky nábytku, ktorý sa vám páči. Vložiť môžete nielen vlastný záber, ale napríklad aj fotku zo sociálnych sietí či internetových článkov. Umelá inteligencia následne vyhodnotí proporcie nábytku a ponúkne vám konkrétne modely z ponuky, ktoré sa naň podobajú. Jednoducho tak viete nájsť presne taký produkt, po akom túžite.

Ušetrite prostredníctvom zliav

Už ani hľadanie zliav nemusí byť také náročné ako v minulosti. Zase raz vám poslúži vyhľadávač Biano, ktorý sa neustále aktualizuje podľa ponuky jednotlivých e-shopov. Ak teda niektorý internetový obchod spustí veľké zľavy, ihneď ich uvidíte aj v sekcii zľavnených produktov. Obľúbené položky sa vždy zobrazujú medzi prvými výsledkami hľadania. Aj preto vám ihneď udrú do očí. Máte tak istotu, že vychytáte ten najlepší cenový „deal“.

Foto: Biano

Výhodná doprava zadarmo

Doprava zadarmo vám v prípade nábytku dokáže ušetriť nemalé výdavky. A to najmä vtedy, keď objednávate viac rozmerných produktov naraz. Vo vyhľadávaní Biano si viete jednoducho vyfiltrovať iba tie položky, pri ktorých za dopravu nezaplatíte ani cent.

Tak, už poznáte odpoveď na otázku, ako nakupovať nábytok online čo najjednoduchšie a za najlepšie ceny. Neváhajte a vyskúšajte si praktický vyhľadávač Biano na vlastnej koži!

