Ako ovplyvnili obmedzenia dopravu v Bratislave? Najrýchlejšie sa prepravíte v MHD

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Prvé tri týždne uzávierok a dopravných obmedzení v Bratislave, predovšetkým na Gagarinovej ulici, ukázali, že najrýchlejším spôsobom dopravy je mestská hromadná doprava (MHD).

Uviedol to bratislavský primátor Matúš Vallo v stredu v Primaciálnom paláci, kde zhodnotil dopravnú situáciu v hlavnom meste, ktorá sa výrazne zmenila 15. februára, keď začali platiť obmedzenia na niektorých cestách a v častiach Bratislavy. Obmedzenia súvisia s výstavbou obchvatu hlavného mesta D4 R7 a novej autobusovej stanice Mlynské nivy.

Dĺžka cesty medzi zastávkami sa skrátila

Pôvodný plán, s ktorým prišiel bratislavský magistrát, sa snažil presvedčiť obyvateľov mesta, aby presadli zo svojich áut do MDH.

Nový jazdný pruh pre autobusy a trolejbusy na Gagarinovej ulici zrýchlil podľa bratislavského primátora MHD trojnásobne a stal sa najrýchlejším spôsobom dopravy v dopravnej špičke smerom do mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice.

Na trolejbusových linkách 201 a 202 narástol počet cestujúcich o 37 percent. Dĺžka cesty medzi zastávkami Hraničná a Cintorín Vrakuňa sa skrátila z 31 minút na 10,5 minúty.

V rannej špičke v smere do mesta trvá jazda MHD rovnako 10 minút, a to aj napriek zvýšenému počtu áut, ktorý spôsobilo obmedzenie zjazdu z Prístavného mosta. Stále platí, že do konca marca môžu ľudia na linkách 201, 202, 212 a 75 cestovať zadarmo.

Pokuty pre niektorých vodičov

Jednotlivé dáta o rýchlosti, počte cestujúcich a čase prepravy sa podarilo získať z palubných jednotiek autobusov a trolejbusov, ako aj z jednotlivého počítania cestujúcich v MHD.

Matúš Vallo potvrdil, že prijaté dopravné opatrenia sú efektívne a Bratislavčania sa postupne presúvajú do MHD, o čom svedčí aj zvýšený záujem o zľavnené týždňové lístky.

„Chcem sa poďakovať všetkým Bratislavčanom, ako sa k vzniknutej situácii postavili. Okrem organizácie dopravy je potrebné zmeniť aj návyky ľudí. Keď vystúpia z áut tí, ktorí ich na cestu do práce nutne nepotrebujú, uľahčia aj tým, ktorí auto, naopak, potrebujú, lebo vozia deti do školy, na krúžky a pod. A vidíme aj na základe dát, že sa to sčasti už deje,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Riaditeľ krajského dopravného inšpektorátu Milan Pilip spomenul aj vodičov, ktorí nerešpektujú nové jazdné pruhy pre MHD a porušujú tým dopravné obmedzenia. Títo vodiči môžu očakávať v nasledujúcich dňoch prvé pokuty.