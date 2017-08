Ako postupovať pri predaji auta? Tento návod vám pomôže predať každé ojazdené auto

reklama:

S kúpou a predajom auto je to komplikované. Každý, kto auto vlastní sa s tým už raz stretol, alebo sa s tým stretne. Ak ste sa rozhodli predať auto, nevyhnete sa vybavovaniu, podpisovaniu zmlúv a čakaniam na úradoch. Urýchlite proces predaja auta pomocou návodu. Dozviete sa všetky potrebné informácie, čo robiť a ako postupovať.

Postup pri predaji auta

Rozhodli ste sa predať svoje staré, ojazdené auto a kúpiť si nové? Alebo ste sa rozhodli jazdiť autobusom? Nech sú dôvody predaja akékoľvek, je treba vedieť, ako postupovať pri predaji auta.

Ako rýchlo predať auto a čo robiť, ak chcete predať auto? Ak ste sa rozhodli rýchlo predať auto novému majiteľovi, nezabudnite na týchto pár dôležitých rád.

Auto môžete predať sám, alebo ho predať do autobazáru. Ak predávate auto sám, najprv sa popýtajte známych. Pri predaji určite voľte internetové stránky, ktoré majú vyššiu návštevnosť a sú známe. Vozidlo nafoťte. Fotografie by mali byť kvalitné, ostré, aby kupujúci auto dobre videl aj na fotke. Nezabudnite auto predtým upratať a umyť. Nafoťte ho zvnútra aj zvonka. Popis inzerátu by mal byť vyčerpávajúci, mal by obsahovať všetky hlavné a potrebné parametre týkajúce sa vozidla. Cenu určte príslušnú k stavu vozidla. Najskôr si urobte prieskum cien rovnakých vozidiel. Môžete si dať auto ohodnotiť kompetentnému. Pri predaji auta uveďte aj všetky nedostatky a chyby, ktoré ojazdené auto už za ten čas získalo. Ak vás osloví potenciálny záujemca, určite sa dohodnite na osobnom stretnutí. Vozidlo by si mal každý kupujúci vyskúšať. Ak ste pre vaše auto našli ste záujemcu, musíte vyriešiť všetky potrebné úkony pri predaji auta.

Postup predaja auta je nasledovný:

Zmluva na predaj auta

Ak ste sa rozhodli predať auto a našli ste už aj kupcu, nezabudnite na zmluvu o predaji auta. Predaj auta realizujte vždy na základe písomnej predajno-kúpnej zmluvy. Dobré je, ak bude do zmluvy zasahovať tretia strana, svedok dodržania a podpísania zmluvy medzi stranami. Zmluva na predaj auta musí obsahovať všetky podstatné náležitosti. Nesmie sa nič vynechať a na nič zabudnúť. Všetky body musia byť odsúhlasené oboma stranami.

Platba vozidla

Vozidlo odovzdávate so všetkým, čo k nemu patrí a čo je zaznamenané v zmluve. Taktiež platba a príjem peňazí je na dohode medzi stranami. Nezabudnite si vždy prijaté peniaze spočítať. Platba v hotovosti má svoje obmedzenia podľa zákona nesmie presiahnuť 15 000 € medzi fyzickými osobami a 5 000 € pri právnických osobách.

Prepis vozidla

Prepis auta sa trocha líši podľa toho, či auto predávate v rámci okresu, alebo ho predávate do iného okresu. V prípade, že auto predávate do rovnakého okresu sa musia dostaviť obaja – predajca a kupujúci na policajný úrad daného okresu.

Predaj auta v rámci okresu

Musíte so sebou priniesť:

žiadosť o odhlásení auta – vyplní predávajúci,

žiadosť prihlásenie vozidla – vyplní nový majiteľ,

osvedčenie o evidencii I., II., technický preukaz,

doklad o povinnom zmluvnom poistení – doloží pôvodný majiteľ,

kolok, ktorý kúpite na polícii, v hodnote 33 €.

Prepis vozidla môže vykonať len pôvodný majiteľ, ak je splnomocnený kupujúcim, teda novým majiteľom. Taktiež, ak sa nový majiteľ nemôže dostaviť na prepis, môže pôvodný majiteľ auto odhlásiť, avšak prihlásiť ho musí nový majiteľ osobne, a to do 30 dní od odhlásenia vozidla.

Predaj auto do iného okresu

Predaj auta do iného okresu a jeho následný prepis sa veľmi nelíši. Postup je podobný. Pri prepise musia byť prítomní obaja, alebo len pôvodný majiteľ, pokiaľ má vybavené splnomocnenie od nového majiteľa, je to tak jednoduchšie.

Odhlásenie je bez poplatku. So sebou budete potrebovať iba:

žiadosť o odhlásenie vozidla s údajmi nového majiteľa,

občiansky preukaz,

osvedčenie o evidencii II., technický preukaz,

potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení.

Po odhlásení vám polícia odovzdá osvedčenie o evidencii a technický preukaz. Do technického preukazu sa následne zapíše nový majiteľ s dátumom a správnymi údajmi. Osvedčenie o evidencii a technický preukaz musíte odovzdať novému majiteľovi. Je dobré, ak si urobíte kópie týchto dokladov, budú potrebné pri poistnom riešením a rušení PZP. Ak ste auto nevyužívali na firemné účely a nebolo evidované v obchodnom majetku spoločnosti alebo SZČO, nemusíte platiť daň z predaja auta.

V poisťovni môžete požiadať o predčasné zrušenie poistky. Budete potrebovať:

kópiu technického preukazu, už s údajmi nového majiteľa,

žiadosť o zrušení poistného.

Ako postupovať pri predaji auta na leasing

Kúpili ste auto na leasing a rozhodli ste sa ho predať? Ako predať auto na leasing? Dá sa to vôbec a oplatí sa to? Ak ste sa rozhodli predať auto, ktoré je na lízing, nebude to úplne najjednoduchšie. Auto totižto nie je vašim majetkom, ale do splatenia je stále majetkom leasingovej spoločnosti. V prípade, že chcete auto napriek tomu predať, musíte o tom informovať spoločnosť a požiadať o predčasné ukončenie leasingu, teda zmluvy.

Leasingová spoločnosť vám pripraví zmluvu s finančným vysporiadaním, ktoré sa líši podľa toho, kedy ste auto kúpili a kedy auto predávate. Spoločnosti si účtujú nejaké to percento pri mimoriadnej splátke. Po peňažnom vysporiadaní sa stávate vlastníkom vozidla a môžete auto predať. Predaj auta, ktoré je na leasing sa vám ale veľmi peňažne neoplatí, preto si to radšej premyslite. Prípadne môžete auto predať s tým, že povinnosť splácania auta leasingovej spoločnosti preberie nový majiteľ – kupujúci.