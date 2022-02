Ako predchádzať kúpe náhradných dielov na mobily

Sú malé, ale napriek tomu na nezaplatenie, zvlášť ak trváme na tom, že si svoj starý mobil chceme ponechať. Náhradné diely pomáhajú predĺžiť životy našim zariadeniam, či ide o tablety, alebo mobily, no šťastný je ten, kto ich nikdy nekupoval. Viete, ako predchádzať zničeniu mobilu?

Telefón berieme do čistých a suchých rúk

Niekedy však máme pocit, že ho máme prilepení na prstoch! Tiež ste sa práve pousmiali, aká veľká pravda to je? Listujeme si aktuálne správy počas raňajok, čítame si maily, popri tom pochytáme milión lepkavých a mastných vecí v kuchyni. Cestou do práce zabíjame nudu na sociálnych sieťach, doma si pozrieme videá, na ktoré sme počas dňa nemali čas… Naše ruky okrem množstva baktérií nesú aj stopy po jedlách, nápojoch, ale aj pracovných pomôckach. Taký stolár, murár či pekár sa v práci občas pozrú na svoj mobil, a iba málokedy majú ruky dokonale vydrhnuté. Čo všetko sa môže stať s našimi mobilmi? Okrem toho, že sa kvalitne ušpinia, môže do ich zárezov vletieť prach a iné nečistoty alebo nám z ruky môžu rovno vypadnúť – veď špinavé ruky, klzké ruky. Bez kvalitného ochranného skla či obalu by sme boli stratení. Prasknutí LCD displej na mobile nepoteší nikoho, no jeho výmena za náhradný diel je stále menšia investícia ako kúpa nového zariadenia.

Nabíjačky, batérie a náhradné diely

Ďalšou z ciest, ako predchádzať kúpe náhradných dielov, je naučiť sa svoj mobil používať správne. Šetrne zaobchádzať s nabíjačkami a dátovými káblami, aby sme si nezničili porty na mobiloch, či vedieť mobily správne nabíjať, sú spôsoby, ako im predĺžiť životnosť. V opačnom prípade si musíme všetky poškodené diely vyhľadať v ponuke náhradných dielov pre náš model telefónu. Nie sú tam len spomenuté LCD displeje, ale tiež nabíjačky, náhradné batérie, tlačidlá, mikrofóny či reproduktory, ako aj šošovky fotoaparátov. Ak mobil jedného dňa vypovie službu, s veľkou pravdepodobnosťou v ňom stačí vymeniť iba pár dielikov a opäť vyzerá a funguje ako nový. Môžete si tiež vytvoriť zvyk niektoré diely vymieňať aj preventívne, po istom čase, tak ako sa to robí napríklad v prípade áut. Keď však zaúraduje náhoda skôr ako vaše preventívne riešenia, už budete vedieť, že sa svojho mobilu možno ani nebudete musieť vzdať.

