Ako sa darí fitnescentrám mesiac po otvorení? Pomoc od štátu je len ilúzia, tvrdia majitelia

Koronakríza zasiahla aj zdravý životný štýl a šport, fitnescentrá nevynímajúc. Približne od polovice marca museli svoje prevádzky voľky-nevoľky zatvoriť doslova zo dňa na deň a otvoriť ich mohli až 3. júna.

Neistota trvala vyše dva a pol mesiaca. Či a kedy sa budú môcť fitnescentrá otvoriť, bolo v máji ešte vo hviezdach.

Fitnescentrá otvárali ako posledné

„Už začiatkom marca sme videli, že ľudia chodia pomenej. Zatvoriť sme museli zo dňa na deň,“ spomína Boris Žbirka, majiteľ Slovak Strenght Institute.

„Úplne na nulu sme, chvalabohu, nepadli. Mohli sme predávať aspoň doplnky výživy, ktoré sme klientom osobne nosili,“ približuje.

Podobne ako iné fitnescentrá, aj jeho inštitút začal pre klientov pripravovať online tréningy, ale ľudia mali väčší záujem o osobný prístup. A tak sa tréneri vybrali priamo za nimi, vybehli do lesa, parku, alebo s klientmi cvičili u nich doma na záhrade.

„Stále sa nás pýtali, kedy otvoríme, pretože v iných krajinách, napríklad v Česku alebo Poľsku, mohli fitnescentrá otvoriť skôr,“ spomína Žbirka.

Spoliehali sa na pomoc od štátu

Podobný názor má aj majiteľ bratislavských fitnescentier Cityfitness Peter Sakala. „Ako to dopadlo, bolo veľmi nešťastné. Myslím si, že sa mohlo otvoriť aj skôr, ale s prísnejšími reguláciami.“

„My sme nariadenia konzília dodržiavali a stotožňovali sme sa s nimi,“ hovorí s tým, že pri cvičení dochádza k hyperventilácii, čo môže byť vzhľadom na respiračné šírenie nákazy rizikové. Po niekoľkých týždňoch sa však ukázalo, že sa u nás ochorenie napriek hrozivým prognózam veľmi nešírilo.

„Tušil som, že fitnescentrá budú to posledné, čo sa bude otvárať. My sme sa však spoliehali na to, že nám štát pomôže, keď nás do niečoho dotlačil,“ hovorí a dopĺňa, že sa nezúčastnil ani protestov za otvorenie fitnescentier.

Majiteľov trápia vysoké splátky

Výpadok zisku však nie je to jediné, čo majiteľov fitnescentier trápi. Najväčšiu výdavkovú položku tvoria prenájmy veľkometrážnych priestorov. „Po zatvorení od nás chceli prenajímatelia peniaze bez ohľadu na situáciu. Našťastie, dohodli sme sa na odklade splátok,“ opisuje Sakala. Ďalšou záťažou je úver, ktorý sa zvyšuje o stúpajúce úroky napriek odkladu jeho splácania.

„Ďalšou záťažou pre fitnescentrá je výrazná prvotná vstupná investícia na vybavenie a prerobenie priestorov, ktorú je potrebné splácať. Bol nám síce umožnený odklad úverov, ale treba podotknúť, že úroky sa kumulujú a dlh sa len nabaľuje,“ objasňuje.

„Prišiel som o 90 percent tržieb. Jedinú pomoc na údržbu zamestnanosti sme zatiaľ od štátu dostali len na recepciu. Odkladať úver sa mi neoplatí, pretože ho preplatím na úrokoch,“ dodáva Žbirka, ktorý čaká na štátnu finančnú infekciu. Z nej plánuje vykryť splátky za nájmy. Zatiaľ však musel všetok ušlý zisk zaplatiť z vlastného vrecka.

Ako dopĺňa Sakala, aj jeho fitnescentrum dostalo len štátnu pomoc na zamestnancov. „Ale treba podotknúť, že ako firma nesmiete mať najmenšiu dlžobu, inak dotáciu nedostanete. Dotácia bola aj tak iba vo výške 80 percent hrubej mzdy a odvodové náklady zamestnávateľa tak či tak zaplatiť musíte,“ približuje.

Strata v najrušnejších mesiacoch

„Vo fitnescentrách si potrebujete nakumulovať finančné prostriedky v období od januára až po leto. Ak sa tak nestane, ste v strate a môžete sa dostať až do krachu,“ vysvetľuje Sakala a pokračuje: „Zavrieť sme museli počas najrušnejších mesiacov, počas ktorých padli tržby na nulu. Tým pádom sme si nemohli vytvoriť rezervu na leto.“

Odkedy Sakala otvoril prevádzky, tržby sa dostali na úroveň 75 percent z minulého roka. Síce to nie je katastrofálne, ale prišiel o tisíce eur. Ak nepríde druhá vlna, situácia sa podľa neho zlepší až v októbri. „Predtým nás zvyklo navštíviť 200 až 250 ľudí denne,“ hovorí.

Druhá vlna by mohla byť likvidačná

„Neviem si predstaviť, čo by bolo, keby nás zavreli opäť, lebo skoro žiadnu pomoc sme od štátu zatiaľ nedostali. To, že odvody si môžem zaplatiť neskôr, to nie je pomoc, ale iba odklad,“ myslí si Žbirka.

Druhá vlna a opätovné zatváranie prevádzok by pre mnohých podnikateľov bolo likvidačné, prízvukuje Sakala, podľa ktorého sa teraz mnohé fitnescentrá udržali nad vodou len vďaka našetreným prostriedkom.