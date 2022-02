Ako sa každý jeden z nás môže reálne pričiniť o záchranu slovenských lesov

Že lesy sú pľúca Zeme, nás učili už na základnej škole. Pomôcť im, či už priamo alebo sprostredkovane, môže každý z nás. Prvý a najdôležitejší krok ste práve urobili – čítate tento článok, zaujímate sa a vyhľadávate informácie. To je vynikajúci štart k zlepšeniu stavu lesov na Slovensku. Váš záujem je najdôležitejším prvkom v procese, ktorý je dlhodobý a v ktorom treba byť vytrvalý. Žiaľ, lesy nevyrastú zo dňa na deň.

Náš tip: Informácie sa v dnešnej dobe čerpajú ľahko vďaka ekoinfluencerom pôsobiacim najmä na sociálnych sieťach. Dokážu ľahkou a zrozumiteľnou formou za malú chvíľu sprostredkovať veľa užitočných informácií a aktualít.

Hovorte o tom so svojou rodinou a priateľmi

Ľudia majú tendenciu myslieť si, že ako jednotlivci nemôžu nič zmeniť – „veď aj tak sa nespoja všetci pre záchranu prírody„. Ak by takto rozmýšľali všetci, skutočne by sa nič nedialo. Našťastie sa k spoločnému cieľu pridáva čoraz viac ľudí a často je to najmä vďaka šíreniu myšlienky pozitívnej zmeny medzi najbližšími.

To, že si vás nevypočujú naraz tisícky ľudí, vôbec neprekáža. Záleží na každom jednotlivcovi, ktorý sa do témy dostane postupne vďaka dôležitým informáciám. Ako povedala aktivistka Anne-Marie Bonneauová na margo ekologicky vzorného a bezodpadovo (zero-waste) zameraného života: „Nepotrebujeme hŕstku ľudí, ktorí žijú dokonale s princípmi zero-waste. Potrebujeme milióny ľudí, ktorí to robia nedokonale.“ Nenechajte sa preto ani vy, ani vaši blízki odradiť. Každý jeden krok sa ráta.

Náš tip: Vyššie spomínaní ekoinfluenceri či rôzne portály často publikujú kvalitné materiály, ktoré môžete ľahko zdieľať medzi ľuďmi. Využiť takúto možnosť šírenia informácií je skutočne jednoduché a časovo nenáročné.

Pričiňte sa o sadenie stromov

Ak chcete pomôcť lesom, máte niekoľko možností. Nie každý si môže zvoliť práve tú najakčnejšiu, priamu formu pomoci – fyzicky sa vybrať do terénu sadiť stromčeky. Ak túto možnosť máte práve vy, výborne, smelo do toho! Po Slovensku sa pravidelne organizujú rôzne akcie pod záštitou ochranárov či odborníkov, ku ktorým sa môžete pridať a priložiť ruku k dielu.

Ak nemáte možnosť pustiť sa do fyzickej práce, existuje množstvo občianskych združení, organizácií a aktivít, ktoré sa o výsadbu stromov postarajú vďaka vášmu finančnému príspevku. Stačí si vybrať tú, ktorá vám najlepšie vyhovuje.

Náš tip: Zaujímavým projektom v tomto smere je Uhlíková stopka. V rámci nej vám SPP poskytne konkrétne rady, ako môžete zmenami v každodennom živote znížiť váš vplyv na životné prostredie a zároveň za vás vysadí štyri stromy ročne v chránenom území slovenských lesov. Práve vďaka výsadbe v chránených územiach, kde je výrub stromov zakázaný, viete, že „vaše“ stromy nebudú využité na ťažbu dreva.

Je len na vás, ktorú z ciest si zvolíte – či už sa rozhodnete angažovať aj viac (napríklad podporou rôznych aktivít zameraných na sprísnenie ochrany slovenských lesov v prípade ťažby dreva či výstavby v chránených a lesných oblastiach), prípadne chytíte do rúk vrece na odpadky a vyčistíte les vo svojom okolí, alebo pasívnejšie, no nemenej významne pomôžete prostredníctvom finančných príspevkov. Tieto kroky vám môžu pripadať ako zanedbateľné kúsky. Nezabudnite však, že z malých kúskov sa skladá veľký celok.

