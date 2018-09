Ako sa pripraviť na blížiace sa chladné počasie

BRATISLAVA 24. septembra 2018 (WBN/PR) – Dni sa krátia a noci sú stále dlhšie. Na večerné prechádzky je už v jesenných a zimných mesiacoch chladno, preto je dobré vedieť ako sa pohodlne, príjemne, teplo a zároveň elegantne v tomto čase obliecť. Nebojte sa vo svojom šatníku používať farby. Najmä odtiene červenej dokážu rozjasniť deň, vykúzliť na tvári úsmev a vyvolať dobrú náladu aj v sychravom počasí.

V jesennom a zimnom období sa naučte svoje oblečenie vrstviť. Čím viac vrstiev, tým lepšie. Skvelé sú nohavice s vysokým pásom, tielka, dlhé košele a na to si pokojne dajte kratší či dlhší sveter. Namiesto športovej bundy si môžu dámy vybrať vzhľadný kabát, ktorý je možné doplniť výraznou brošňou, šálom a čiapkou. Čiapka je v neprívetivom počasí dôležitá, pretože cez hlavu uniká okolo 40% tepla z tela, takže je dobré mať hlavu aj uši zakryté. Ak sa necítite IN v klasickej čiapke, použite aspoň klobúk alebo si pomôžte šálom omotaným okolo hlavy. Rukavice by tiež nemali chýbať v žiadnom šatníku. Nikto predsa nechce mať skrehnuté či omrznuté ruky. Dámske oblečenie, ktoré je vyrobené z vlny, bavlny či úpletu skvelo zahreje. Siahnite po ňom vždy, keď je počasie nehostinné.

Ako sa obliecť pri športovaní

Pri športovaní je nutné používať materiály, ktoré sú vhodné aj do sychravého počasia, obzvlášť ak máte v obľube beh či iný šport v exteriéri. Kvalitné športobé oblečenie sa vyrába z priedušných materiálov, ktoré odvádzajú vlhkosť. Navyše, tieto odevy bývajú obvykle elastické a človek má vďaka nim pocit väčšej slobody. Oblečenie vyššej kvality teda nielen že ochráni pokožku, ale nebráni ani v pohybe. Pri športovaní netreba zabúdať ani na reflexné prvky, ktoré sú dôležité z pohľadu bezpečnosti vo večerných hodinách. Dobré je, ak si v chladnejších mesiacoch roka navyknete obliekať tri funkčné vrstvy. Prvú, ktorá odvádza pot z pokožky – spodná bielizeň a termoprádlo. Druhú, ktorá sa dá nazvať ako tepelnoizolačná vrstva. Je to tričko s dlhým rukávom, košeľa, sveter. A tretiu, ochrannú vrstvu, ktorá je záštitou pred vetrom, mrazom a inými neblahými poveternostnými podmienkami – bunda, vetrovka.

Zdravý životný štýl

Čo ešte potrebuje človek k tomu, aby si aj chladné počasie užíval v dobrej nálade a aby bol jeho deň príjemný a veselý? Dobré zdravie. Ak v zime nechcete len tak ľahko ochorieť, preferujte zdravý životný štýl, ktorý v sebe zahŕňa viacero prvkov. Dôležitý je dostatočný pohyb. Venujte aspoň tridsať minút denne chôdzi, obzvlášť ak máte sedavé zamestnanie. Nenamáhajte sa však príliš, ak nie ste vrcholový športovec. Nepodceňujte kvalitný spánok, ani otužovanie. Na jeseň a v zime si doprajte extra dávky stravy bohatej na antioxidanty. Často jedzte citrusové plody, surovú zeleninu a nezabudnite ani na cesnak, ktorý má nesmierne veľa pozitívnych účinkov. Vo svojom dennom jedálnom lístku uprednostnite potraviny, ktoré majú antivírusové a antibakteriálne vlastnosti. Dobrou prevenciou sú lieky na imunitu. V chladnom období zahrejú a vzpružia tiež bylinkové čaje a perfektnú službu preukážu probiotické kultúry, ktoré v tele udržujú zdravú mikroflóru.