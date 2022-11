Ako sa účinne vyrovnať s energetickou krízou? Spôsobov je niekoľko

Stúpajúce ceny za energie nás čoraz viac presviedčajú o tom, že sa k nám blíži energetická kríza. Existuje niekoľko spôsobov – krátkodobých i dlhodobých – ako sa vyrovnať so zdražovaním energií. Jedným z významných dlhodobých spôsobov môže byť zateplenie využitím expandovaného polystyrénu.

Zateplenie sa však často stretáva s mnohými mýtmi. Napríklad, mnoho ľudí si myslí, že dom treba zatepliť len kvôli šetreniu nákladov spojených s vykurovaním v zime. Nie je to úplne tak; zateplenie má významný vplyv na teplotný komfort obyvateľov stavby počas celého roka. Pre lepšiu predstavu ho možno prirovnať k termoske – tá totiž udržiava stabilnú teplotu vnútri bez ohľadu na to, či je v exteriéri teplo alebo zima.

Zateplenie sa tak stará v zime o zníženie nákladov na vykurovanie; a naopak v lete udržiava v interiéri komfortnú teplotu, vďaka čomu nebudete musieť inštalovať a zapínať klímu. Aj tým ušetríte – nielen financie, no potešia sa tomu aj vaše dýchacie cesty.

Akú hrúbku zateplenia zvoliť?

Názory na hrúbku zateplenia sa rôznia, no všeobecne platí, že uvažovať o hrúbke izolácie, ktorá má menej ako 10 cm je veľmi neekonomické – až na malé výnimky. S výhľadom do budúcich 10 až 15 rokov sa momentálne javí ako optimálna izolácia s hrúbkou 15 až 20 cm. Prípadne je tu efektívnejší variant – sivý polystyrén, ktorý ponúka o 20 % lepšie izolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke ako biely EPS.

Foto: Združenie EPS SR

Ohľaduplne voči planéte

Závislosť od prírodných zdrojov, ktoré nie sú nekonečné, núti výrobcov a investorov premýšľať nad tým, ako pristúpiť k ekológii aj v stavebnej oblasti.

„Keď porovnáte expandovaný polystyrén s inými alternatívnymi materiálmi zistíte, že okrem jeho výborného pomeru ceny a kvality má pri použití na zatepľovanie viaceré výhody,“ hovorí Marta Strapková zo Združenia EPS SR.

Expandovaný polystyrén – jeho výroba a spracovanie – sa za posledných 50 rokov diametrálne posunuli. Expandovaný polystyrén tvorí z 98 % vzduch; jeho výroba a následná recyklácia je jednoduchá a okrem toho nezaťažuje životné prostredie nebezpečnými emisiami.“

Nemenej dôležitým faktom je to, že EPS je 100 % recyklovateľný materiál. „Ľudia ešte stále nie sú dostatočne informovaní a tak zvyšky stavebného polystyrénu možno stále nájsť v plastoch alebo dokonca v komunálnom odpade. Pritom by stačilo, aby stavebný odpad odviezli po dokončení stavby na zberný dvor,“ dopĺňa Marta Strapková. Podľa jej slov dnes na Slovensku dochádza k recyklácii približne 30 % odpadu z EPS a verí, že tento podiel sa zvýši na viac ako 50 % do roku 2025.

Foto: Združenie EPS SR

Ak vás zaujíma téma recyklácie expandovaného polystyrénu, môžete si o nej prečítať viac na www.recyklujempolystyren.sk.

Informačný servis