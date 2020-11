Ako sa vyhnúť problémom s platničkami?

Vyskočené platničky sú problém, ktorý počas života postihne aspoň 60 % ľudí. Našťastie sa pravdepodobnosť, že aj vy budete jedným z nich, dá znížiť správnou starostlivosťou o svoje telo.

Našu chrbticu tvoria kosti, ktoré nazývame stavce, a medzi nimi sa nachádzajú platničky. Platničky sa skladajú z rôsolovitého jadra a vonkajšej chrupavky. Tvoria nárazníkovú zónu medzi dvoma stavcami. Okrem toho pomáhajú aj pri ohýbaní sa, otáčaní, úklonoch a záklonoch.

Často sa však stáva, že tieto platničky sa vysunú a tlačia na miechu, čím spôsobujú bolesť. Najčastejšou príčinou vyskočenej platničky býva jej opotrebenie, oslabenie či dokonca pretrhnutie vonkajšej časti. Vyskočená platnička môže byť spôsobená tiež niektorými pohybmi, ako napríklad nadmerné otáčanie, vykrúcanie alebo zdvíhanie ťažkých predmetov.

Mám vyskočenú platničku – čo teraz?

Problémy s vyskočenými platničkami sa našťastie dajú riešiť viacerými spôsobmi. Najčastejšie to zahŕňa užívanie liekov proti bolestiam, injekcie kortizónu či svalové relaxanty. Vo vážnejších prípadoch dochádza ku chirurgickému odstráneniu časti platničky, ktorá vyčnieva von a spôsobuje problémy. V naozaj ťažkých prípadoch sa vyberá celý disk platničky.

Ako sa vyhnúť problémom s chrbticou?

Základom starostlivosti o chrbticu, platničky a vlastne celú kostru je zdravá životospráva a správne držanie tela. Správnemu držaniu tela napomáha pravidelný strečing, najmä ak máte sedavé zamestnanie. Dôležité je tiež posilňovať hlavne svaly brucha a chrbta, ktoré pomáhajú držať chrbát pevný a vzpriamený. Pravidelné cvičenie a pohyb tiež pomáhajú zhodiť prebytočné kilá, ktoré zvyšujú tlak, ktorý je vyvíjaný na vašu chrbticu.

Dôležitú rolu hrá aj zdravá strava bohatá na vápnik či vitamín C, ktorý podporuje zdravé kĺby, kosti a chrupavky. Vitamín C dokážete do tela dostať citrusovými plodmi či kapustou. Vápnik získate z mliečnych výrobkov alebo kostí rýb, napríklad sardiniek alebo ančovičiek.

