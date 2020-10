Ako sa vyhnúť v manželstve stereotypu

Manželstvo je stavba, ktorú je potrebné budovať každý deň, po celý život. K dobrému partnerskému vzťahu patrí láska, porozumenie, rešpekt, dôvera, vernosť a schopnosť odpúšťať. Ako utužiť dlhoročné manželstvo, aby nebolo stereotypné a neskončilo žiadosťou o rozvod?

Keď je človek zamilovaný, všetko mu ide ľahšie a lepšie. Horšie však je, keď sa jeden z páru začne v manželstve cítiť nespokojne či znudene. Aj z vášho vzťahu sa vytratili zamilované pohľady a nežné objatia? Nude v manželstve zabránite vtedy, ak budete so svojim partnerom zažívať stále nové veci a ak budete jeden druhému venovať náležitú pozornosť. Veď podávať žiadosť o rozvod je to posledné, čo si človek, ktorý vstupuje do manželského stavu želá. Nezabudnite, že partnerský život posilňuje aj pozitívny pohľad na svet, dobrá vôľa a humor.

Venujte si pozornosť

Pevné a stabilné manželstvo si v dennom živote obvykle vyžaduje nielen obojstranné porozumenie, ale aj kompromisy. A tiež pozornosť. Úprimný záujem a milé prekvapenia vo forme drobných darčekov dokážu aj v dlhoročných vzťahoch urobiť zázraky. Páni, kedy naposledy ste svojej manželke priniesli kyticu kvetov, malé darčekové koše či pripevnili kovové dekorácie na stenu, ktorým sa žena naozaj potešila? A vy dámy, čo pekné či výnimočné ste svojmu manželovi v poslednom období dopriali vy? V niektorých vzťahoch dobre funguje overená klasika – romantická večera, parfum, šperk, divadlo, koncert či víkendový pobyt. Iné páry milujú prekvapenia akými je vtipná spodná bielizeň alebo originálny adrenalínový zážitok. Pokiaľ aj váš partner patrí do kategórie ľudí, ktorí túžia po netradičných prekvapeniach, doprajte mu na výročie sobáša spoločný let balónom či vzrušujúci zoskok padákom. Takýto zážitok určite spestrí každý rutinný vzťah na dlhé obdobie.

Spoločné aktivity

Dobré je, ak partneri majú rovnaké záľuby a koníčky, ak spolu radi trávia svoj voľný čas. Či už prechádzkami, športovaním alebo návštevami kultúrnych podujatí. Vhodným oživením manželstva je aj správne vybraná letná či zimná dovolenka, na ktorej sa obaja partneri cítia rovnako dobre. Pokiaľ chcete v dlhoročnom vzťahu predísť nude, neustále sa snažte so svojou životnou láskou zažívať nové veci a rozširovať si svoje obzory. Stereotyp v partnerskom živote patrí medzi opodstatnených strašiakov. Možno ho však cieľavedome prekonať dobrou komunikáciou a premyslenými aktivitami, ktoré dvojici prinášajú radosť a potešenie. K dobrému partnerskému vzťahu patrí láska, porozumenie, rešpekt, dôvera, vernosť a schopnosť odpúšťať. Len máloktoré dlhoročné manželstvá fungujú automaticky. Vo väčšine tých vydarených sa dvojica správa vedome rozumne, tolerantne a diplomaticky.

