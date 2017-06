Ako sa zbaviť stresu a úzkosti? Tieto techniky zaručene fungujú

reklama:

Dnes na človeka vplýva mnoho stresových faktorov, ktoré ovplyvňujú naše správanie a zdravie. Stres môže vplývať pozitívne, ak je krátkodobý. Takýto stres napomáha pri riešení dôležitých životných situácií. Ak je však človek dlhodobo vystavený stresovým situáciám, hrozí riziko vyčerpania či vyhorenia. To môže viesť k vážnejšiemu poškodeniu zdravia.



Negatívny stres je nahromadenie energie, ktorá sa neuvoľní a podieľa sa na rozvoji srdcovo-cievnych chorôb, ochorení tráviaceho systému a psychických ochorení. Človek prežíva stres a každodenný nátlak hlavne v práci, kde musí podať vždy maximálny výkon. Študenti prežívajú stres a nervozitu pred skúškami, vtedy musia za veľmi krátky čas obhájiť všetky svoje vedomosti.

Takéto situácie, kedy ste dlhodobo vystavený stresu môžu viesť k nervozite, úzkosti a neskôr k vážnym poruchám psychického a fyzického zdravia. Zdravie je to najdôležitejšie, preto je potrebné vyhýbať sa stresovým situáciám.

Ako sa zbaviť stresu a úzkosti? Tieto techniky vám v tom zaručene pomôžu:

1. Spánok

Dostatočný spánok je veľmi dôležitý. Ak máte nedostatok spánku, organizmus je unavený a ťažšie zvláda stresové situácie. Málo spánku, nervozita a veľa vnútorného stresu ovplyvňuje vaše konanie a rozhodovanie.

Človek, ktorý dlhodobo nespáva, je náchylnejší a častejšie trpí depresiami, či úzkosťou. Dospelý človek by mal spať 6 až 8 hodín denne. Pred spaním sa snažte nemyslieť na veci, ktoré treba spraviť a nechajte oddychovať telo aj myseľ.

2. Strava

Strava je druhým najdôležitejším faktorom, ktorý pomáha k lepšiemu zvládaniu stresu a depresie. Namiesto rôznych oblátok, keksov a čokolády, siahnite po čerstvej zelenine a ovocí. Správny výber a konzumácia potravín pomáha nervovému systému.

Dôležitá je pestrá a pravidelná strava. Konzumujte potraviny s vysokým obsahom omega 3 mastných kyselín. Najviac ich obsahuje špenát, losos, avokádo, rôzne druhy strukovín a orechov.

3. Pohyb

Dostatočný pohyb a cvičenie odbúravajú stres. Ak pravidelne cvičíte, nepodporujte len fyzické, ale i duševné zdravie. Aj počas skúškového obdobia si doprajte oddych. Stačí ak pôjdete na čerstvý vzduch a doprajete si dlhšiu prechádzku.

Zbavte sa stresu pohybom a relaxom, vyskúšajte tieto efektívne tipy na pohyb, ktoré vás povzbudia a pomôžu vám pri odbúraní stresu:

Jazda na bicykli: Nasadnite na bicykel a vyberte sa s ním niekam do prírody na čerstvý vzduch.

Nasadnite na bicykel a vyberte sa s ním niekam do prírody na čerstvý vzduch. Jóga: Tento druh cvičenia a relaxu je čím ďalej, tým známejší. Ako ho budete pravidelne praktizovať, tak vás posilní fyzicky aj psychicky.

Tento druh cvičenia a relaxu je čím ďalej, tým známejší. Ako ho budete pravidelne praktizovať, tak vás posilní fyzicky aj psychicky. Plávanie: Je vhodné pri bolestiach chrbtice a hlavy, ktoré sú spôsobené nadmerným stresom. Plávanie vám dodá stratenú energiu a zároveň vás upokojí.

Je vhodné pri bolestiach chrbtice a hlavy, ktoré sú spôsobené nadmerným stresom. Plávanie vám dodá stratenú energiu a zároveň vás upokojí. Dychové cvičenia: Skúste sa vo vypätej stresovej situácii pozastaviť a trikrát sa zhlboka nadýchnuť. Musíte dýchať pravidelne a pomaly!

Skúste sa vo vypätej stresovej situácii pozastaviť a trikrát sa zhlboka nadýchnuť. Musíte dýchať pravidelne a pomaly! Zacvičte si doma: Ak nepoznáte cviky a neviete ako cvičiť doma, tak si ich vyhľadajte na internete, alebo si jednoducho zacvičte podľa seba.

Je dôležité si dopriať každý deň aspoň 30 minútový pohyb. Dostatočné pohybové aktivity sú najúčinnejším trikom ako sa zbaviť stresu zo školy. Pohyb a relaxačné cvičenie zlepší vašu pozornosť, odbúra nadbytočný stres a prispieva k správnemu fungovaniu organizmu.

4.Vitamíny

Okrem potravín, ktoré obsahujú omega 3 mastné kyseliny, je potrebný aj dostatočný prísun vitamínu C. Nahraďte vitamín C v podobe tabliet za čerstvé ovocie, ktoré tento vitamín obsahujú. Skúste to bez liekov. Ovocie si môžete aj jednoducho odšťaviť a vypiť.

Najvyšší obsah vitamínu C má grep a pomaranč, tiež čučoriedky, marhule alebo banán, ktorý navyše obsahuje aj horčík. Tento dôležitý minerál pomáha pri znižovaní stresu a nervozity.

5. Rozdelenie času

Povinnosti v práci a v škole nás zahlcujú každý deň a pribúdajú k tým, ktoré sme poctivo odkladali a nechávali na neskôr. Efektívne rozdelenie času je podstatné, ak sa chcete vyhnúť stresu a nervozity z nedokončených povinností.

Rozdeľte si ho tak, aby ste splnili všetko, čo sa od vás očakáva v práci či v škole. Zvyšok dňa sa venujte rodine, pohybovým aktivitám, alebo si doprajte chvíľu pre seba. Dôležité je, aspoň na chvíľu “vypnúť”.

Proti stresu sa dá bojovať aj bez liekov, či alkoholu. Každý z nás prežíva stres inak, tiež sa ho aj inak zbavuje. Dodržiavaním týchto techník nepredídete len stresu, nervozite a depresiám, ale aj upevníte vaše zdravie. V dnešnej dobe je úplné vyhnutiu sa stresu nemožné, ale aj takúto zlú záťaž môžeme znížiť na minimum. Dôležité je, aby ste si uvedomili včas, že by ste mali v práci ubrať. Sledujte, či nemáte podobné príznaky, ako sú tieto.